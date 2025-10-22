Šel na schůzku se známou, její kumpáni ho napadli a okradli

Autor:
  13:00
Místo příjemné schůzky s mladou ženou skončil osmačtyřicetiletý muž v rukou skupiny lupičů, k nimž žena patřila. Přišel o šestnáct tisíc korun. Nepříjemný zážitek pro něj navíc vyvrcholil fyzickým útokem. Trio pachatelů bylo dopadeno, všem hrozí až desetileté tresty odnětí svobody.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia

Ke kontaktu muže s lupiči došlo minulý týden v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku nedaleko vlakového nádraží.

„Muž si dříve domluvil schůzku s dvaadvacetiletou ženou, se kterou se znal z minulosti. V uvedený den krátce po poledni přijel vlakem na nádraží. Když vystoupil z vlaku, šla jeho známá za ním a chvíli postávali vedle budovy vlakového nádraží,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Mezitím se však na místě objevil dvacetiletý mladík a v roli bývalého přítele sehrál žárlivou scénu. „Muži vzal jeho tašku, kterou měl položenou vedle sebe, a chtěl, aby šel on i žena za ním. Jeho přání vyhověli a přesunuli se do parku na dětské hřiště na ulici Nádražní,“ uvedla mluvčí.

Zde začal „žárlivec“ po muži požadovat finanční částku – tisícovku nebo dvoutisícovku. „Muž s tím ale nesouhlasil a namítal, že není žádná půjčovna. Mladíkovi se ale jeho neochota dát mu nějaké peníze nezamlouvala,“ sdělila Zajícová.

Začal muži sahat na kapsu bundy, ve které měl poškozený schovanou hotovost přes 16 tisíc. „Když se začali přetahovat, objevil se na místě další, osmadvacetiletý muž. Poškozenému uštědřil mu políček, až mu spadly brýle,“ řekla policejní mluvčí.

Mladšímu útočníkovi se podařilo s napadeným trhnout tak, že všechny papírové peníze vypadly z kapsy na zem. Oba násilníci všechny bankovky rychle sebrali a utekli pryč.

Obtěžoval ženu, pak ji okradl. Policie pátrá po násilníkovi od pražského rybníka

Mladá žena přitom vystupovala tak, jako by s tím neměla nic společného. Sedla na kolo a odjela. Oloupený muž okamžitě přivolal prostřednictvím tísňové linky policii, která okamžitě rozjela pátrání.

„Podezřelá žena a mladší muž byli zadrženi ještě ten samý den a následující den v ranních hodinách skončil v policejní cele i třetí násilník,“ sdělila Zajícová. Ukradené peníze u nich policisté nenašli.

Šetřením vyšlo najevo, že se všichni tři různým způsobem na loupeži podíleli. „Skončili v policejních celách. Z trestních rejstříků bylo zjištěno, že mladá žena ještě nemá žádný záznam, mladší z pachatelů má jeden související s majetkovou trestnou činností a nejstarší z nich má zápisů víc a v minulosti byl odsouzen i za násilnou trestnou činnost,“ uvedla Zajícová.

Hned následující den s nimi bylo zahájeno trestní stíhání a byli obviněni z loupeže, za což jim hrozí až desetileté tresty.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Vstříc šanci na život. Chlapec s vážným onemocněním odlétá léčit se do Bostonu

Poslední fotka na vídeňském letišti a malý Kubík s bratrem a rodinou vyráží na svou životní cestu na kliniku do amerického Bostonu. Tamní specialisté jsou pro vážně nemocného chlapce z Mrskles na...

Přijeďte, porcuje tu prase! Muž boural divočáka mezi paneláky, řešili to strážníci

Koupeného mrtvého divočáka porcoval v uplynulých dnech před zraky sousedů i kolemjdoucích na jednom z olomouckých sídlišť místní muž. K zavěšení těla zvířete při tom využil starý sušák na prádlo....

Dvě zábradlí hned vedle sebe. Podivnost na vlakové zastávce sklízí kritiku

Vedle stávajícího zábradlí, starého několik desetiletí, přibylo ještě jedno nové, vyvedené v modré barvě. Nezvyklá úprava překvapila cestující na železniční stanici Olomouc-město, která po...

Z vraždy v Zábřehu viní patnáctiletého hocha. Náhodné oběti dupal na hlavu

Z vraždy sedmapadesátiletého muže, jehož tělo našli policisté v neděli ráno nedaleko panelového domu v Zábřehu na Šumpersku, obvinili kriminalisté patnáctiletého chlapce. Policisté jej zadrželi do 13...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Šel na schůzku se známou, její kumpáni ho napadli a okradli

Místo příjemné schůzky s mladou ženou skončil osmačtyřicetiletý muž v rukou skupiny lupičů, k nimž žena patřila. Přišel o šestnáct tisíc korun. Nepříjemný zážitek pro něj navíc vyvrcholil fyzickým...

22. října 2025

Až o pět stupňů za života dnešních dětí. Jeseníky se oteplují, sníh bude vzácnost

V Jeseníkách ubývá sněhu a zimy jsou čím dál teplejší. Průměrná roční teplota vzduchu ve výšce nad 1000 metrů nad mořem vzrostla za posledních 60 let zhruba o jeden stupeň Celsia, vyplývá z analýzy...

22. října 2025  12:25

Patnáctiletý podezřelý z vraždy skončil ve vazbě. Brutalita i motiv šokují

Olomoucký okresní soud poslal ve středu patnáctiletého mladíka podezřelého z vraždy muže v Zábřehu do vazby, shledal všechny tři vazební důvody, uvedl mluvčí soudu Karel Vašek. Podle kriminalistů...

22. října 2025  10:55,  aktualizováno  11:45

Spolu s Alešem Svobodou poletí do vesmíru i české zařízení na výzkum ječmene

Výzkum vědců z Univerzity Palackého v Olomouci (UP) zamíří do vesmíru. Mezi třinácti experimenty, které budou součástí připravované mise českého astronauta Aleše Svobody na Mezinárodní vesmírné...

22. října 2025  11:07

Hlavně Poláky nepodcenit! Kluby investují, liga roste, upozorňuje Kostadinov

Zápas pravdy? Pokud chce fotbalová Sigma skutečně postoupit do play off fáze Konferenční ligy, měla by už ve druhém kole ukázat, že i na evropské scéně dokáže být konkurenceschopným mančaftem. V...

22. října 2025  11:06

Kaše po vlastním gólu: Mrzí mě to, ale nám se nesmí stávat, že máme tolik vyloučení

David Kaše nastoupil za trápící se Litvínov poprvé po měsíční pauze způsobené zraněním. K odvrácení desetizápasové série proher však 28letý hokejový útočník svému týmu nepomohl. Naopak byl u tří...

22. října 2025  9:14

Tradice obilnářské Hané je v ohrožení. Pěstitelům se lány pšenice nevyplatí

Prodáváme za míň, než za co jsme vyrobili, stěžují si zemědělci v Olomouckém kraji. Výkupní ceny obilí se nyní pohybují na hodnotách, které byly běžné před třiceti lety, což žene farmáře do ztrát a...

22. října 2025  6:21

Olomoucká pohádka pokračuje, je čtvrtá. I díky výzvě a vlastenci Kašeho

Dvě třetiny se trápili. Nakonec ale lze konstatovat, že olomoučtí hokejisté i po úterý pokračují ve své pohádce. Všemi odepisovaní, přece očividní adepti na baráž, se po šestnácti kolech vyhřívají na...

21. října 2025  21:59

Z vraždy v Zábřehu viní patnáctiletého hocha. Náhodné oběti dupal na hlavu

Z vraždy sedmapadesátiletého muže, jehož tělo našli policisté v neděli ráno nedaleko panelového domu v Zábřehu na Šumpersku, obvinili kriminalisté patnáctiletého chlapce. Policisté jej zadrželi do 13...

21. října 2025  13:19,  aktualizováno  14:07

Pravost Beethovenova dopisu ze sbírek jesenického muzea je nejistá

Když předloni informoval historik jesenického muzea Jan Petrásek o plánovaném dalším pokusu ověřit – tentokrát už ideálně s konečnou platností – pravost dopisu z tamních sbírek s vlastnoručním...

21. října 2025  13:43

Senior v osobáku se v protisměru čelně srazil se sanitkou, převážela pacienty

Sanitku VW Transporter převážející pacienty naboural v pondělí na Šumpersku senior za volantem osobního vozu Audi. Silný náraz zdemoloval obě vozidla, zranění utrpěl řidič osobního vozu a jeho...

21. října 2025  11:48

Lidé na Přerovsku viděli medvědici s mládětem. Poplašná zpráva, říkají ochránci

Lidé z malé vesničky nedaleko Hranic na Přerovsku jsou přesvědčeni, že v září u nich zahlédli medvědici s mládětem. Dívky, jež ji viděly kousek od obce, i další svědek, který tam poté zajistil stopy...

21. října 2025  5:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.