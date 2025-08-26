Přepadl benzinku, obsluze stříkl do očí tekutinu. Policie hledá lupiče i svědka

  10:55
Kriminalisté z Hranic na Přerovsku řeší od 6. ledna loupež benzinové pumpy, kterou zatím nedokázali objasnit. Neznámý muž si tehdy z čerpací stanice v obci Slavíč odnesl téměř třicet tisíc korun. „Obsluze vyhrožoval ujmou na zdraví i životě,“ přiblížila policejní mluvčí Miluše Zajícová. Teď žádá veřejnost o pomoc s hledáním muže na videu.

„Upozorňujeme, že se nejedná o pachatele, ale o muže – možného svědka, který by nám mohl poskytnout informace vedoucí k objasnění případu,“ zdůraznila policejní mluvčí.

K případu došlo na začátku roku okolo osmé hodiny večerní. „Neznámý pachatel vstoupil do prodejny a z PET láhve nastříkal obsluze do očí tekutinu připomínající svým zápachem benzin,“ přiblížila Zajícová.

Muž by mohl v případu vyloupené benzinové pumpy z ledna 2025 poskytnout důležité svědectví

Muž následně po ženě požadoval peníze a vyhrožoval ji. Ani uloupená hotovost mu nestačila – ze stolu ještě vzal dva mobilní telefony a z prodejny utekl. V době přepadení měl pachatel na sobě černé oblečení s kapucí na hlavě a šátek přes obličej.

„Doposud provedeným šetřením se nám pachatele nepodařilo ustanovit, proto se obracíme na případné svědky, kteří by nám mohli poskytnout jakékoli informace vedoucí k odhalení pachatele této závažné trestné činnosti. Především se obracíme na muže, který byl v prodejně půl hodiny předtím, než došlo k samotnému loupežnému přepadení,“ vzkázala Zajícová.

Pachateli, který na benzince vytrhl zbraň policistovi a zastřelil ho, bylo teprve 18 let

„Pokud by muže na záznamu někdo poznal nebo měl informace k samotnému loupežnému přepadení provozovny, kontaktujte nás, prosím, na bezplatné lince 158,“ doplnila policejní mluvčí.

