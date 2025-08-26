Přepadl benzinku, obsluze stříkl do očí tekutinu. Policie hledá lupiče i svědka

„Upozorňujeme, že se nejedná o pachatele, ale o muže – možného svědka, který by nám mohl poskytnout informace vedoucí k objasnění případu,“ zdůraznila policejní mluvčí.
K případu došlo na začátku roku okolo osmé hodiny večerní. „Neznámý pachatel vstoupil do prodejny a z PET láhve nastříkal obsluze do očí tekutinu připomínající svým zápachem benzin,“ přiblížila Zajícová.
Muž následně po ženě požadoval peníze a vyhrožoval ji. Ani uloupená hotovost mu nestačila – ze stolu ještě vzal dva mobilní telefony a z prodejny utekl. V době přepadení měl pachatel na sobě černé oblečení s kapucí na hlavě a šátek přes obličej.
„Doposud provedeným šetřením se nám pachatele nepodařilo ustanovit, proto se obracíme na případné svědky, kteří by nám mohli poskytnout jakékoli informace vedoucí k odhalení pachatele této závažné trestné činnosti. Především se obracíme na muže, který byl v prodejně půl hodiny předtím, než došlo k samotnému loupežnému přepadení,“ vzkázala Zajícová.
„Pokud by muže na záznamu někdo poznal nebo měl informace k samotnému loupežnému přepadení provozovny, kontaktujte nás, prosím, na bezplatné lince 158,“ doplnila policejní mluvčí.