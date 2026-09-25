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Obec kvůli banalitě skončila v exekuci. Starostka za chybu zaplatila desítky tisíc

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  11:10
Pohled na zasněžené Jeseníky u Loučné nad Desnou. (20. listopadu 2024)

Pohled na zasněžené Jeseníky u Loučné nad Desnou. (20. listopadu 2024) | foto: Michal Cikryt

Po letech chátrání se zámek v Loučné nad Desnou dočkal rekonstrukce. (7. června...
Po letech chátrání se zámek v Loučné nad Desnou dočkal rekonstrukce. (7. června...
Po letech chátrání se zámek v Loučné nad Desnou dočkal rekonstrukce. (7. června...
Po letech chátrání se zámek v Loučné nad Desnou dočkal rekonstrukce. (7. června...
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Z běžné žádosti o informace se stal spor, který skončil až exekucí obce. Loučná nad Desnou na Šumpersku neposkytla developerovi informace týkající se připravované změny územního plánu ani poté, co jí povinnost uložil soud. Starostka Petra Harazímová pochybení přiznává a tvrdí, že vzniklé náklady zaplatila ze svého.

Na začátku sporu byla žádost o informace související s developerským záměrem v místní části Rejhotice, kde skupina Salutem postupně revitalizuje bývalé průmyslové areály. Pro další etapu projektu usiluje o změnu č. 2 územního plánu obce.

Informace, které developer žádal dle zákona o svobodném přístupu k informacím, ale obec neposkytla. Z původní žádosti tak postupně vznikl spor, který se dostal až před olomoucký krajský soud a následně do exekučního řízení.

„Neodpověděli jsme na tu žádost,“ připustila starostka obce Petra Harazímová (Loučná spolu a srdcem, nez.). Ta navíc veřejně přiznala, že obec při vyřizování žádosti pochybila a převzala za chybu zodpovědnost.

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Finanční následky případu podle starostky nakonec rozpočet nenesl. „Toto opravdu chyba je, jednoznačně ji přiznávám. Proto jsem tu úhradu provedla ze svého, aby netrpěl obecní účet. Myslím si, že je to správné, takhle se má manažer chovat,“ řekla starostka.

Exekutora podle svých slov požádala o vyčíslení částky potřebné k ukončení řízení a následně ji celou uhradila. „Mám pocit, že to bylo 36 tisíc,“ uvedla Harazímová.

Nejasnosti zůstávají kolem toho, kdo z vedení obce o postupujícím sporu věděl. Místostarosta Martin Přidalík (Loučná – místo pro život, nez.) uvedl, že znal developerský záměr a později se dozvěděl také o soudním rozhodnutí. „Byl jsem informován o tom, že proběhl nějaký soud a o tom, že nám nařídil odpovědět, což jsem samozřejmě považoval za velkou chybu,“ vysvětlil Přidalík.

O exekuci však podle svých slov informován nebyl. „O exekuci se dozvídám asi tak jako všichni ostatní. Dozvěděl jsem se to až z médií,“ řekl Přidalík.

Místostarosta se také pozastavil nad samotnou příčinou celé situace, tedy odpovědí na žádost o informace. „Jádro té odpovědi je úplná banalita,“ vysvětlil.

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Případ začal v posledních dnech prověřovat kontrolní výbor zastupitelstva. Jeho předseda Petr Strnad (Společně pro Loučnou, ODS) uvedl, že o exekuci ostatní zastupitelé informováni nebyli. „Nikdo z nich o tom nevěděl,“ vysvětlil Strnad.

Podle něj výbor po starostce požadoval vysvětlení celého postupu, tedy mimo jiné i to, proč obec nereagovala na výzvy, proč věc dospěla až k exekuci a kdo vzniklé náklady zaplatil.

Starostka už před členy výboru svůj postup vysvětlovala a předložila jim část dokumentů. Další dva podklady má ještě dodat. Teprve poté chce kontrolní výbor přijmout závěrečné stanovisko a předložit jej zastupitelům.

Na sociálních sítích se v souvislosti s incidentem objevuje názor, že by Harazímová měla kvůli případu rezignovat a odstoupit i z kandidátní listiny stejnojmenné strany, za kterou již byla zvolena. To ale Harazímová odmítá s tím, že podle ní pocházejí z anonymních či dlouhodobě kritických profilů. Za uskupení Loučná spolu a srdcem kandiduje z prvního místa.

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