Samotná akce propukne na náměstí Míru, kde se od devíti hodin otevřou moravské farmářské trhy. Hlavní program pak začne ve 13.30 koncertem Cimbal HeltBandu.
Významné výročí Olomouckých tvarůžků připomene také uložení časové schránky pro budoucí generace, do níž bude mimo jiné uložen i sobotní výtisk MF DNES.
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„Můžete se těšit na koncerty, bublinovou show, kouzla, soutěže i vyhlášení výherců,“ lákají organizátoři. Součástí programu je také Tvarůžková stezka městem, kolo štěstí, ukázky řemesel i dílničky pro nejmenší. Nedílnou součástí pak budou tvarůžkové speciality a dožínkový burčák.
Vstupné je dobrovolné, mimo to mohou lidé zdarma navštívit Muzeum Olomouckých tvarůžků. Přestože výroba oblíbené aromatické pochutiny v Lošticích slaví 150 let, historie samotných tvarůžků sahá až do konce 16. století, kdy se poprvé objevil název „tvarůžky“.
Pojmenování „olomoucké“ následně získaly podle olomouckých trhů, na kterých se prodávaly. Za samotnou výrobou tvarůžků v Lošticích stojí rod Wesselsů. V roce 1876 začal Josef Wessels vyrábět tvarůžky v Lošticích. Následně na něho navázal jeho syn Alois, jehož iniciály nese firma dodnes.
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Právě jemu se podařilo z loštické výrobny vybudovat největší tvarůžkářský podnik Rakousko-Uherska.