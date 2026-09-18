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Tvarůžky slaví 150 let. Loštice chystají dožínky, nabídnou speciality i řemesla

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  10:30
V Olomouci se konal již devátý ročník tvarůžkového festivalu. Zúčastnilo se jej...

V Olomouci se konal již devátý ročník tvarůžkového festivalu. Zúčastnilo se jej rekordních 28 tisíc návštěvníků. (18. a 19. dubna 2026) | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Turistickou sezonu v Olomouci zahájí již devátý ročník tvarůžkového festivalu....
V Olomouci se konal již devátý ročník tvarůžkového festivalu. Zúčastnilo se jej...
V Olomouci se konal již devátý ročník tvarůžkového festivalu. Zúčastnilo se jej...
V Olomouci se konal již devátý ročník tvarůžkového festivalu. Zúčastnilo se jej...
10 fotografií
Už 150 let jsou Loštice na Šumpersku spojené s nezaměnitelnou vůní Olomouckých tvarůžků. Právě tam totiž Josef Wessels s manželkou zahájili výrobu oblíbené pochoutky a položili základ podniku, který překračuje hranice Olomouckého kraje dodnes. Výročí si město i podnik A. W. Olomoucké tvarůžky připomenou v sobotu 19. září při Tvarůžkových dožínkách.

Samotná akce propukne na náměstí Míru, kde se od devíti hodin otevřou moravské farmářské trhy. Hlavní program pak začne ve 13.30 koncertem Cimbal HeltBandu.

Významné výročí Olomouckých tvarůžků připomene také uložení časové schránky pro budoucí generace, do níž bude mimo jiné uložen i sobotní výtisk MF DNES.

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„Můžete se těšit na koncerty, bublinovou show, kouzla, soutěže i vyhlášení výherců,“ lákají organizátoři. Součástí programu je také Tvarůžková stezka městem, kolo štěstí, ukázky řemesel i dílničky pro nejmenší. Nedílnou součástí pak budou tvarůžkové speciality a dožínkový burčák.

Vstupné je dobrovolné, mimo to mohou lidé zdarma navštívit Muzeum Olomouckých tvarůžků. Přestože výroba oblíbené aromatické pochutiny v Lošticích slaví 150 let, historie samotných tvarůžků sahá až do konce 16. století, kdy se poprvé objevil název „tvarůžky“.

V Olomouci se konal již devátý ročník tvarůžkového festivalu. Zúčastnilo se jej rekordních 28 tisíc návštěvníků. (18. a 19. dubna 2026)
Turistickou sezonu v Olomouci zahájí již devátý ročník tvarůžkového festivalu. Známý aromatický sýr nabídne v mnoha podobách, například i ve formě moučníků.
V Olomouci se konal již devátý ročník tvarůžkového festivalu. Zúčastnilo se jej rekordních 28 tisíc návštěvníků. (18. a 19. dubna 2026)
V Olomouci se konal již devátý ročník tvarůžkového festivalu. Zúčastnilo se jej rekordních 28 tisíc návštěvníků. (18. a 19. dubna 2026)
10 fotografií

Pojmenování „olomoucké“ následně získaly podle olomouckých trhů, na kterých se prodávaly. Za samotnou výrobou tvarůžků v Lošticích stojí rod Wesselsů. V roce 1876 začal Josef Wessels vyrábět tvarůžky v Lošticích. Následně na něho navázal jeho syn Alois, jehož iniciály nese firma dodnes.

Olomoucké tvarůžky slaví. Nový stroj před sto lety spustil revoluci ve výrobě

Právě jemu se podařilo z loštické výrobny vybudovat největší tvarůžkářský podnik Rakousko-Uherska.

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