Chceme tvarůžky zpopularizovat i mezi mladými, říká šéf loštické firmy

Ze kterého oboru jste do tvarůžkárny přišel?

Po ukončení vysoké školy v oboru management, marketing a ekonomie jsem dlouhé roky pracoval výhradně v potravinářské branži. Nebylo to sice v mlékárenství, ale více než dvacet let jsem pracoval na manažerských pozicích ve společnostech vyrábějících hotové pokrmy, funkční směsi koření pro masný průmysl, potravinové doplňky nebo destiláty.

Tvarůžky jsou velký historický fenomén. Co to pro vás znamená?

Beru je jako velkou výzvu. Chtěl bych tuto tradici spolu s jednateli a vedením společnosti dál rozvíjet a zaměřit se na stabilní kvalitu – chuť, konzistenci a zdravotní nezávadnost, aby tvarůžkárna dobře prosperovala.