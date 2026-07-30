Socha v parčíku na náměstí Míru stála od 5. června jako součást tradice venkovních výstav současného umění ve veřejném prostoru. Letos Loštické kulturní léto představilo sochu Hesperidka sochaře Ondřeje Navrátila. Konce letních prázdnin se však nedočkala.
V úterý krátce před 23. hodinou ji poškodil neznámý vandal. „Dílo je vytvořeno z betonu a neznámý pachatel sochu shodil na zem. Při pádu došlo k prasknutí v oblasti krku a oddělení hlavy od těla,“ uvedla mluvčí krajské policie Miluše Zajícová.
Městu podle ní vznikla škoda odhadovaná na 80 tisíc korun „Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení v Mohelnici a událost prověřují pro podezření z trestného činu poškození cizí věci s jednoletou trestní sazbou odnětí svobody,“ doplnila policejní mluvčí.
Vedení města poškození sochy odsoudilo. „Ničit cizí práci není odvaha ani recese. Je to zavrženíhodné jednání, které nemá ve slušné společnosti místo. Veřejný prostor tvoříme společně a podobné vandalství do něj rozhodně nepatří,“ uvedl městský úřad. Policie už od radnice dostala k dispozici kamerové záznamy.
V reakci na událost pořádají Loštice spolu s Ondřejem Navrátilem v pátek v 17 hodin setkání. „Během něj bude vyprávět o tom, jak socha vznikala, co pro něj znamenala a jak vnímá její náhlou a zbytečnou zkázu. Přijďte podpořit autora a dát najevo, že si umění i práce lidí, kteří jej vytvářejí, vážíme. Vaše účast může být povzbuzením, aby neztratil chuť tvořit a své práce vystavovat i nadále nejen v našem městě,“ zve radnice.
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Socha z obchvatu Olomouce je opravená, zloděje kovů policie nenašla
Po happeningu bude program pokračovat večerním koncertem na náměstí.
Jak připomenuli pořadatelé při instalaci minulý měsíc, název sochy odkazuje na Hesperidky – nymfy západu slunce a večera z řecké mytologie, které ve své zahradě střežily bájná zlatá jablka.
Letošní venkovní výstava měla význam i jako připomínka výročí 125 let od založení lékárny v Lošticích.
V červenci vandal poničil také umělecké dílo vystavené v jezírku ve Smetanových sadech v Olomouci. Šlo o sochu Nohy z vody od Kurta Gebauera, pachatele na místě přistihla hlídka městské policie. Sochu se podařilo opravit a v parku zůstala.