Po rozšíření těžby by se totiž hranice dobývacího prostoru přiblížila k jejich obydlím o desítky metrů. „Už teď se nám otřásá celý dům a máme prasklé okno, otřesy jsou skutečně intenzivní. Každý den tu od šesti od rána jezdí v serpentinách nad domem desítky kamionů každou hodinu,“ zlobí se obyvatel Nové Vsi Radek Banat, který žije půl kilometru od hranice lomu.
Kontrolní odstřel nebyl klasický odstřel, jaký tu běžně zažíváme. Velká rána, ale nebyly žádné otřesy. Udělali to jen tak na efekt,“ je přesvědčený opoziční litovelský zastupitel Aleš Hubáček (Naše Litovelsko).