Loděnka už roste, největší žraločí akvárium v Česku ukazuje nové vizualizace

Jiří Černý
  9:17
Bagry se zakously do areálu olomoucké zoo a rozjely stavbu, která dá nový, maximální prostor jedněm z nejrespektovanějších mořských predátorů. Na Svatém Kopečku už od začátku měsíce roste největší hlubinné akvárium pro žraloky v Česku. Stavba má být hotová v roce 2028.
Vizualizace nového pavilonu Loděnka s velkým akváriem pro žraloky i přednáškovou místností. (27. března 2026) | foto: Zoo Olomouc

Nové lákadlo zoo budují v místě u restaurace Archa. Hlavní částí stavby bude budova ve tvaru loděnky – mořského hlavonožce, podle něhož získá celé centrum jméno.

Největším lákadlem však bude samotné obří akvárium. Bude mít objem 350 tisíc litrů a bude šestkrát větší, než stávající nádrž v pavilonu šelem. Návštěvníci se v něm dostanou k žralokům či rejnokům výrazně blíž než doposud a uvidí je v prostředí, které má připomínat hlubiny oceánu.

Nový areál nebude sloužit jen jako expozice, ale především jako zázemí pro vzdělávání. Zoo zde plánuje přednáškový sál pro stovku lidí a dvě učebny s kapacitou 30 žáků.

Zoologická zahrada totiž už dnes pořádá desítky programů pro školy a zájem o ně roste. Současný areál ale nedisponuje patřičným zázemím. Nové centrum jej proto nabídne – přednáškový sál pro stovku lidí i učebny pro školní skupiny.

„Vzdělávací programy patří mezi klíčové činnosti zoologických zahrad, protože přispívají k poznání přírody a živočichů. Díky tomuto areálu naše zoo získá kvalitní a dostatečný prostor pro děti, žáky i studenty,“ uvedla primátorka města Olomouce Miroslava Ferancová.

Zoo chystá největší žraločí hlubinné akvárium v Česku, ukáže i rejnoky a trnuchy

Právě město je největším investorem celé stavby. Ta od původních plánů podražila asi o 15 milionů. Celá stavba byla loni odhadovaná na částku kolem 55 milionů, aktuální výhled počítá s 71 miliony.

„Dobrou zprávou je, že se nám na tento projekt podařilo zajistit dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši až 28 milionů korun,“ doplnil náměstek primátorky pro oblast investic Miloslav Tichý.

Nejčtenější

Bránili mladíkovi ukrást zaparkované auto. Napadl je, seniora to stálo život

U prostějovského nákupního centra Zlatá Brána došlo k potyčce dvou lidí, jeden...

Čtyři dny od násilné smrti seniora u prostějovského nákupního centra zveřejnila policie podrobnosti o zločinu. Útočníkem je podle kriminalistů recidivista, který poškozeného a dalšího člověka napadl...

Části Česka zasypává sníh. V Jeseníkách napadlo přes 15 cm, příval čekají i Beskydy

Husté sněžení na Lysé hoře (26. března 2026)

Po teplém začátku týdne přichází výrazný zlom. Studená fronta přináší do Česka citelné ochlazení, místy až o deset stupňů, a také srážky, které se ve vyšších polohách mění ve sníh. Na východě a...

Ředitele, který volal na žáky policii, kritizuje i inspekce. Starosta za ním stojí

Premium
Pohled do prostor školy v Bohuslavicích na Prostějovsku, kde nyní panuje...

Nedostatky v řízení školy, špatné klima, problematická komunikace vedení s rodiči, učiteli i žáky, nestabilita pedagogického sboru a k tomu bezpečnostní riziko, kdy nebylo dostatečně chráněno zdraví...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Singrovka M240.028 v Želině před cestou do Kyselky

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Nevšimli si, že účetní zpronevěřila 24 milionů. Obec se soudí s exstarosty

Před soudem stanuli bývalí starostové Jindřichova na Šumpersku a auditoři kvůli...

Před šumperským soudem stanuli tři bývalí starostové obce Jindřichov a auditoři kvůli údajné spoluodpovědnosti za rozsáhlou zpronevěru v účetnictví obce. Ti vinu odmítají. Civilní žalobu na ně podalo...

První odchody z hokejové Olomouce: loučí se střelec či stálice. Skončí i kapitán?

Renars Krastenbergs z Olomouce se trefil proti Brnu.

Hokejisté Olomouce po sezoně, ve které se po roční přestávce znovu dostali do předkola extraligového play off, oznámili první odchody z týmu. Celkově končí osm hráčů, šest útočníků a dva obránci.

28. března 2026  14:26

Mysleli to dobře, nezavděčili se. Olomouc obnovila setkávací hodiny, čelí kritice

Na olomouckém náměstí Národních hrdinů si mohou lidé opět dávat sraz „u hodin“...

Záplavu negativních reakcí sklidila v těchto dnech olomoucká radnice na sociálních sítích po oznámení, že obnovila hodiny na náměstí Národních hrdinů. Ty zde v minulosti sloužily jako oblíbený...

28. března 2026  9:56

Starosta podržel ředitele školy v Bohuslavicích, rodiče dál tlačí na jeho konec

Na jednání zastupitelstva Bohuslavic na Prostějovsku dorazili rodiče dětí z...

Koule na dveřích místo kliky, desítka nekvalifikovaných učitelů a obavy dětí z výuky. Situace na škole v Bohuslavicích vyvolává emoce mezi rodiči i zastupiteli. Přestože inspekce opětovně odhalila...

27. března 2026  15:46

Mašinky, námořní bitvy i letadla. Olomouckou Floru ovládají modeláři

Speciální nádrž vznikla přímo pro výstavu For Model, návštěvníci zde sledují...

Modely, které se hýbou, burácejí i plují, historické vlaky v akci a desítky věcí, které si mohou návštěvníci sami vyzkoušet. Výstaviště Flora v Olomouci ovládne pro víkend For Model – akce, kde se...

27. března 2026  11:02

Kino jako atomový kryt. Přerovská Hvězda pojme 900 lidí, zprovozní se za den

Vedoucí oddělení ochrany a krizového řízení kanceláře primátora přerovského...

Chrání ho půldruhého metru silná vrstva železobetonu, která měla kdysi díky konstrukci ve tvaru vajíčka odolat i jadernému výbuchu, i když jde o nadzemní stavbu. A to nejsou jediné pozoruhodnosti...

27. března 2026  5:59

V kauze IT zakázek opět padly zprošťující rozsudky. Nejde o trestné činy, řekl soud

Zleva obžalovaní Josef Tesařík, Michal Tesařík a David Tesařík 28. dubna 2023 u...

Olomoucký krajský soud ve čtvrtek v kauze údajně zmanipulovaných třinácti veřejných zakázek na informační systémy znovu vynesl zprošťující rozsudek. V případu bylo původně obžalováno 24 lidí a firmy...

26. března 2026  12:32,  aktualizováno  15:49

Dvořákova Olomouc je zpět. Veze hudební ohňostroj s Kornem, Burešovou a Vesnou

Jiří Korn v muzikálu Anděl Páně

Slavné klasické melodie jako Šavlový tanec, Jízda valkýr nebo Vilém Tell a k tomu hvězdný crossover, kdy symfonické těleso doprovodí nestárnoucí legendu Jiřího Korna, herečku a zpěvačku Evu Burešovou...

26. března 2026  14:45

Brankář Kofroň podezřelý z braní úplatku už netrénuje. Nové Sady se distancovaly

Nové Sady slaví vyřazení Sigmy Olomouc z MOL Cupu.

V úterý už trénovali bez něj. Brankář Zdeněk Kofroň z fotbalových Nových Sadů, které hrají čtvrtou ligu, je vyšetřovaný Etickou komisí Fotbalové asociace ČR v souvislosti s kauzou týkající se...

26. března 2026  11:35

Části Česka zasypává sníh. V Jeseníkách napadlo přes 15 cm, příval čekají i Beskydy

Husté sněžení na Lysé hoře (26. března 2026)

Po teplém začátku týdne přichází výrazný zlom. Studená fronta přináší do Česka citelné ochlazení, místy až o deset stupňů, a také srážky, které se ve vyšších polohách mění ve sníh. Na východě a...

26. března 2026  7:20,  aktualizováno  10:59

Přetížení, stres, špatné vzory. Násilí u dětí roste, na pomoc chybí lidé i peníze

ilustrační snímek

Když loni patnáctiletý hoch na Šumpersku ubil muže z tamní ubytovny, šokovala veřejnost i policisty nejen brutalita činu, ale i „motiv“. Mladík si totiž jen chtěl vybít agresi a vztek. Přestože jde o...

26. března 2026  4:54

