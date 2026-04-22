Tůně u Růžové cesty byly vytvořeny v roce 2024. „Při nedávné kontrole jsme zde narazili na vodomila černého (Hydrophilus piceus). Jde o největšího evropského vodního brouka, který patří i mezi největší vodní brouky na celém světě. Dorůstá 50 i více milimetrů délky,“ uvedli na Facebooku zástupci správy CHKO.
Současně zveřejnili i fotografii ilustrující skutečnou velikost vodomila při srovnání s čolky obecnými. Další obdobně velké druhy vodomilů se podle nich vyskytují až v Brazílii a severní Americe.
Zajímavostí pak je, že vodomilové jsou v dospělosti téměř výhradně vegetariáni a živí se vodními rostlinami, jejich larvy jsou ale dravé – specializují se na vodní plže, okružáky a plovatky.
„Domovem vodomilů jsou převážně menší stojaté vody. Ty jsou však stále více ohroženy eutrofizací (nadměrným obohacováním vody živinami) a nekontrolovaným zaváděním nevhodné rybí obsádky včetně invazních druhů,“ podotkli ochranáři.
„Vlivem těchto problémů vodní plochy přicházejí o porosty vodních rostlin, a s nimi mizí i druhy na ně vázané – včetně těchto černých krasavců,“ dodali.