V Litovelském Pomoraví drží komáří stráž, hrozí přemnožení a kalamita

Své může o problémech s komáry vyprávět například starosta Litovle Viktor Kohout, který si stále živě pamatuje doslova invazi před třemi lety. „Podle měření tehdy bylo 124 náletů za minutu,“ vzpomíná.

I v uplynulém týdnu byl Olomoucký kraj podle dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) nejvíce zasaženým regionem v republice.

„S kolegy jsme vytvořili interaktivní mapu, která je na webu ústavu volně dostupná a na základě několika faktorů předpovídá komáří aktivitu v republice. Je sice jen na dva dny dopředu, ale i tak z ní lze mnohé vyčíst,“ popisuje Petr Janál z ČHMÚ.

Mapa má pět stupňů komáří aktivity, minulý týden byl v kraji ten nejvyšší. Na začátku tohoto týdne se hmyzí útoky zmírnily, ovšem odborníci čekají opětovné zhoršení situace kvůli vývoji počasí.

Meteorologové totiž momentálně predikují teploty lehce pod třicet stupňů Celsia a ke konci týdne by kraj měly zasáhnout bouřky. Komárům přitom nejvíc svědčí teplé bezvětrné počasí s vysokou vlhkostí vzduchu.

„Končí jarní druhy komárů, kteří jsou aktivní pouze pár týdnů, teď ovšem přichází letní druhy. Líhnou se obvykle v tůních či blízko řek,“ popisuje Jan Brus z katedry geoinformatiky Univerzity Palackého.

„Vody zatím nebylo nijak moc, ale jakmile po horku přijdou větší srážky a půda se zaplaví, vše může být nachystané na kalamitu. Čím teplejší navíc voda bude, tím je cyklus komářího líhnutí kratší,“ varuje.

Stačí zaspat pár dní a je tu kalamita

Nevylíhnutá vajíčka mohou v přírodě přežít až několik sezon. Poslední velká voda přišla ve zmíněném roce 2020, načež se Litovelské Pomoraví a blízké obce potýkaly s komářím peklem. „Je to určitě nejvíce postižená část kraje,“ souhlasí Brus.

Teď tak v Pomoraví čekají na vylíhnutí i starší vajíčka. „Pokud jsou roky chudé na komáry, tak se to pak nasčítá a člověk to kolikrát není schopen eliminovat,“ říká starosta Střeně Jiří Nevima.

On i starosta Litovle Kohout se shodují, že situace se teď může změnit doslova každým dnem.

„Aktivitu komárů v obci pozorujeme hlavně ve večerních hodinách. Teď musíme situaci poctivě monitorovat. U letních druhů stačí zaspat dva tři dny a už se přemnoží do kalamitního stavu,“ podotýká Nevima.

Hlídají moderní technologie i komáří „hlídky“

S monitoringem pomáhá obcím u Litovelského Pomoraví i olomoucká katedra geoinformatiky.

„V pondělí jsme měli další schůzku a dostali nový 3D model líhnišť. Je třeba mít dobře zmapovaný terén a díky skenovaní a laserové technologii teď máme nově i hloubkové obrazy líhnišť, dřív byly jen 2D obrázky. Pomůže nám to nachystat předpovědní systém, který bude například na základě zaplavení tůní určovat riziko kalamit,“ shrnul Nevima.

Obce ve spolupráci s vědci umístily do problémových lokalit několik senzorů, jež kromě teploty vody a vzduchu počítají také rychlost komářího líhnutí.

Jeden ze senzorů, který má pomoci vědcům z olomoucké přírodovědecké fakulty získávat údaje pro kontrolu populace komárů v Litovelském Pomoraví.

„Počítají se komáří larvy. Pracovníci monitoringu to zaznamenávají do mobilní aplikace a na základě vyhodnocení se pak může aplikovat postřik,“ přibližuje Brus.

Malá vesnice dává přes sto tisíc za sezonu

Používá se látka, která je neškodná jak pro vegetaci, tak i ostatní živočichy. Její nasazení je ovšem nákladné a také fyzicky náročné.

„Je to taková instantní káva – larvy komára, jež jsou napadeny bakterií, jsou rozemlety a k tomu je přidán účinný toxin. Tohle pomyslné kafe se smíchá s vodou a dá se do klasických postřikovačů na záda. V tuhle dobu jsou ale v lesích kopřivy a vegetace vysoká nad hlavu, takže to není žádná sranda,“ nastínil starosta Střeně.

„Musí se poctivě stříkat místo vedle místa, přičemž 25 kilogramů tohoto přípravku stojí 60 tisíc korun. A na sezonu potřebujeme minimálně dva takové sudy,“ doplnil.

Postřik sice mohou rozprašovat i drony, ale ne všude. „V otevřených tůních, například u obce Pňovice, to jde. Dron důkladně postříká každé místo přesněji, než by to dokázal terénní pracovník. V lesích to ale zůstává na nich, což v parném létě není jednoduché. Tam se dron buďto nedostane, nebo by se postřik zachytil na listech stromů,“ posteskl si Brus.

Obce z okolí Pomoraví teď kvůli komárům komunikují častěji a chtějí poctivě každý den sledovat situaci.

„Když se jednou komáří přemnoží, už není v lidské moci je zadržet. My však děláme všechno pro to, aby se žádné komáří peklo nekonalo,“ uzavřel Nevima.