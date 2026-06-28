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Litovel v horku mučí tajemný nesnesitelný zápach. Město vypnulo sušárnu kalů

Lenka Muzikantová
  12:55
Obyvatele Litovle dlouhou dobu za teplých dnů trápí zápach z kalových nádrží u...

Obyvatele Litovle dlouhou dobu za teplých dnů trápí zápach z kalových nádrží u místního cukrovaru, kam firma odváží odpadní vody. Situace by se měla konečně zlepšit, v plánu je zbudování čističky. | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Dvě odvětrávané haly solární sušárny kalů vyrostly na periferii města Litovel v...
Dvě odvětrávané haly solární sušárny kalů vyrostly na periferii města v areálu...
Dvě odvětrávané haly solární sušárny kalů vyrostly na periferii města Litovel v...
Dvě odvětrávané haly solární sušárny kalů vyrostly na periferii města v areálu...
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S tropickými vedry opět sociální sítě zaplavily příspěvky naštvaných obyvatel Litovle o šířícím se nesnesitelném zápachu, kvůli kterému nemohou větrat ani posedět venku na zahradě. Starosta města Viktor Kohout (SNK Litovel) na to reagoval tím, že solární sušárnu kalů na pár dní odstavil z provozu.

Obeslal také všechny potenciální zdroje zápachu, tedy kromě Vodohospodářské společnosti (VHS) Čerlinka také Zemědělské družstvo Unčovice, Litovelský cukrovar a další firmy, aby se k situaci vyjádřily.

„Většinou je to k večeru. Sedět venku na zahradě se vůbec nedá a musíme pozavírat všechna okna i dveře, protože ten šílený zápach vleze do celého domu a je nám z něj na zvracení,“ stěžuje si jedna z mnoha obyvatel města, která bydlí na Pavlínce v sousedství solární sušárny kalů. Starosta v reakci na záplavu stížností lidí zveřejnil oficiální vyjádření města, v němž připustil, že při změně tlaku, vyšších teplotách a dalších faktorech to ve městě opravdu smrdí. Obyvatele však ujistil, že se to snaží řešit.

Co se týče solární sušárny kalů, město již přijalo řadu opatření, kterými se snaží zápach eliminovat. Mimo jiné instalovalo průmyslový pohlcovač pachů za stovky tisíc korun a během příštího týdne začne aplikovat do hal koncentrát absorpční chemické látky.

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„Bohužel se zdá, že žádné z našich opatření nemá dostatečný efekt, i když samozřejmě ještě budeme aplikovat koncentrát absorpční látky a po stanovení dávky začneme dávkovat chlorid železitý,“ uvedl starosta s tím, že stále nemůže přijít na mechanismus šíření zápachu.

„Stále platí, že v areálu čističky odpadních vod neregistrujeme takový zápach, který by měl být cítit 400 metrů daleko. Máme zprávy, že lidi cítí zápach, i když fouká od města, i když fouká od lesa, jako by šíření pachu nemělo žádný pochopitelný vzorec,“ přemítá starosta. „Oslovili jsme tedy společnost Odour, která se specializuje na měření a odstraňování pachových látek, aby nám pomohla tuto otázku vysvětlit,“ informoval Kohout, který nechal sušárnu kalů prozatím na pár dní vyřadit z provozu.

„Zdá se, že intenzita zápachu se zvětšuje při vysokých teplotách. Přistoupili jsme proto k přerušení chodu sušárny a od uplynulého pátečního odpoledne až do pondělí nebude do sušárny naskladňovaný nový kal,“ uvedl starosta s tím, že sušárna ovšem není hermeticky uzavřená stavba a je možné, že toto nouzové opatření nebude mít dostatečný efekt.

Litovelská cukrovarna a vyhnívací laguny

Možným dalším zdrojem zápachu je Litovelská cukrovarna, kde se nyní manipuluje se sedimenty uloženými ve vyhnívacích lagunách, ve kterých se zachycuje voda a půda splavená z cukrové řepy.

„S pracemi jsme začali 1. června a předpokládaná doba dokončení je přibližně jeden měsíc. Při manipulaci s kaly může docházet ke krátkodobému uvolňování pachových látek, což je bohužel běžný doprovodný jev těchto prací,“ vyjádřilo se vedení podniku s tím, že vytěžený materiál nepřepravuje přes město ani mimo areál společnosti. „Veškerý vytěžený materiál je převážen pouze v rámci našeho areálu na plochy určené k vysychání a dalšímu zpracování. Omlouváme se za dočasné nepříjemnosti a věříme, že po dokončení prací se situace vrátí do běžného stavu,“ uzavřelo vedení společnosti.

Zemědělské družstvo Unčovice a kejda

Okolní pole kolem Litovle obhospodařuje Zemědělské družstvo Unčovice. To však informovalo, že za poslední dva týdny v okolí města neaplikovalo žádná statková hnojiva, která by mohla způsobovat zápach.

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„Aplikovali jsme je v první polovině června, ale ihned zapravujeme do půdy, abychom eliminovali zápach. Statková hnojiva jako je kejda skotu jsou organickou hmotou, která je cenná pro půdu,“ informovalo družstvo.

„Prasečák“ na Července

Město požádalo o vyjádření k zápachu i Zemědělský podnik Červenka u Litovle, to však své stanovisko zatím nedodalo.

„Naši občané, zejména ze sídliště Novosady a z Pavlínky, ale vnímají, že i z tohoto „prasečáku“ zápach bývá,“ upozornil starosta. „Musíme si uvědomit, že se Litovel nachází v zemědělské oblasti a bohužel nepříjemný faktor jako zápach tady prostě někdy bude. Všude je něco…“ uzavřel oficiální vyjádření města starosta. Ujistil však, že všem jde o stejnou věc a zápach bude i nadále řešit.

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