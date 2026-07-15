Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Další pokus. Zápach v Litovli má zmírnit nová technologie, tentokrát suchá pára

Autor: ,
  13:54
Dvě odvětrávané haly solární sušárny kalů vyrostly na periferii města Litovel v...

Dvě odvětrávané haly solární sušárny kalů vyrostly na periferii města Litovel v areálu čistírny odpadních vod. Kal do nich dodávají šnekové dopravníky, speciální stroj s lopatkami jej přehrabuje a zbavuje vlhkosti, jež je odvětrávána i se zápachem pomocí ventilátorů. | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Dvě odvětrávané haly solární sušárny kalů vyrostly na periferii města v areálu...
Dvě odvětrávané haly solární sušárny kalů vyrostly na periferii města Litovel v...
Dvě odvětrávané haly solární sušárny kalů vyrostly na periferii města v areálu...
Dvě odvětrávané haly solární sušárny kalů vyrostly na periferii města Litovel v...
15 fotografií
Odborníci v nové solární sušárně čistírenských kalů v Litovli na Olomoucku instalovali další zařízení, pomocí kterého se pokusí snížit zápach z provozu této technologie. Solární čistírna kalů byla v Litovli zprovozněna loni na jaře. Město do její stavby s pomocí dotace investovalo 119 milionů korun. Po zprovozněni si ale někteří obyvatelé z okolí začali stěžovat na zápach linoucí se ze sušárny.

Experti letos na jaře v solární sušárně kalů umístili průmyslový pohlcovač pachů, v parných letních dnech si ale lidé opět začali stěžovat na zápach.

„Firma Regitas provizorně nainstalovala k vyzkoušení další technologii, která vytváří suchou páru vypouštěnou nad mokrý kal. Účinek by měl být výraznější než u průmyslových pohlcovačů zápachu a zároveň funguje na odlišném principu zachycování pachových látek,“ uvedlo vedení města. Testování této technologie zabere zhruba měsíc.

Litovel v horku mučí tajemný nesnesitelný zápach. Město vypnulo sušárnu kalů

Odborníci v Litovli otestují také elektroosmotické předsušení čistírenského kalu. Po této úpravě by měl kal přestat být biologicky aktivní, takže nebude zapáchat. „V září bude na čistírně odpadních vod umístěn stroj, na němž budeme účinek ověřovat přímo na našem kalu a v místních podmínkách. Pokud se teorie potvrdí v praxi, mohli bychom mít do příští sezony problém vyřešený,“ uvedla radnice.

Radnice ve středu 22. července pořádá veřejnou informační schůzku v místě čistírny odpadních vod, kde chce vysvětlit chod sušárny. Bude také informovat o dalších krocích ke snížení zápachu. „Dosavadní postup nám dává mírný optimismus, že se podaří situaci zlepšit,“ věří vedení Litovle. Lidé mezitím mohou městu hlásit zpětnou vazbu na e-mail sekretariat@mestolitovel.cz.

Dvě odvětrávané haly solární sušárny kalů vyrostly na periferii města Litovel v areálu čistírny odpadních vod. Kal do nich dodávají šnekové dopravníky, speciální stroj s lopatkami jej přehrabuje a zbavuje vlhkosti, jež je odvětrávána i se zápachem pomocí ventilátorů.
Dvě odvětrávané haly solární sušárny kalů vyrostly na periferii města v areálu čistírny odpadních vod. Kal do nich dodávají šnekové dopravníky, speciální stroj s lopatkami jej přehrabuje a zbavuje vlhkosti, jež je odvětrávána i se zápachem pomocí ventilátorů.
Dvě odvětrávané haly solární sušárny kalů vyrostly na periferii města Litovel v areálu čistírny odpadních vod. Kal do nich dodávají šnekové dopravníky, speciální stroj s lopatkami jej přehrabuje a zbavuje vlhkosti, jež je odvětrávána i se zápachem pomocí ventilátorů.
Dvě odvětrávané haly solární sušárny kalů vyrostly na periferii města v areálu čistírny odpadních vod. Kal do nich dodávají šnekové dopravníky, speciální stroj s lopatkami jej přehrabuje a zbavuje vlhkosti, jež je odvětrávána i se zápachem pomocí ventilátorů.
15 fotografií

Čistírenský kal, který vzniká při čištění odpadních vod, se v nové sušárně pomocí slunečního záření přeměňuje na sušinu vhodnou pro energetické využití. Nepříjemný zápach, který se šíří ze solární sušárny, je podle odborníků způsoben netypickým složením kalů přivážených z čistírny odpadních vod v Litovli.

Tamní čistírenské kaly totiž kvůli vysokému podílu odpadu z potravinářských firem obsahují značný podíl organických látek. Při použití nynější technologie kaly dostatečně nevyhnijí a při sušení zapáchají.

Neskutečný hnus. Lidi v Litovli zase trápí zápach, starosta oponuje výsledky kontrol

Solární čistírnu postavenou na okraji Litovle tvoří dva skleníky dlouhé 120 metrů a široké 13 metrů, do kterých je navážen vlhký čistírenský kal z litovelské čistírny odpadních vod. Hmotu na podlaze skleníku průběžně prohrabává speciální stroj.

Technologie zvládne ročně vysušit až 3500 tun čistírenských kalů. Z tohoto množství vznikne 933 tun usušené kalu, který jako palivo využije společnost Cement Hranice. Město si od této investice slibuje výrazné snížení nákladů na odvoz a likvidaci čistírenského kalu.

Padesát odstínů smradu. Solární sušárna suší lidské výkaly a ztrpčuje lidem život

Čistírenský kal je hlavním odpadním produktem při čištění odpadních vod. Náklady na jeho zpracování a likvidaci podle odborníků činí zhruba polovinu provozních nákladů čistíren odpadních vod.

V Česku je zakázáno čistírenské kaly odvážet na skládky, proto se používají jako hnojivo na polích či při produkci průmyslových kompostů a rekultivačních substrátů. Samosprávy se snaží najít pro kaly uplatnění i při výrobě tepelné energie, jelikož stát pravidla pro aplikaci kalu na polích postupně zpřísňuje.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Armáda převzala poslední Leopard. Přechod k moderním tankům je kompletní

Převzetí posledního tanku Leopard 2A4 u 73. tankového praporu završilo předání...

Armáda v pátek na základně v Přáslavicích na Olomoucku převzala poslední ze 42 tanků Leopard 2A4. V letech 2028 až 2030 pořídí dalších 44 tanků Leopard 2A8, což je nejnovější verze. Německé Leopardy...

Tatrovky už odvážejí zeminu. Projekt posledních úseků D35 vstupuje do finální fáze

Na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí finišují přípravné práce....

Největší PPP projekt v historii Česka vstupuje do rozhodující fáze. Dnešek je totiž posledním dnem, kdy mohou tři vybraná mezinárodní konsorcia předložit své konečné nabídky na stavbu 35 kilometrů...

Po devíti měsících doma. Kubík je hrdina, i lékař z Bostonu plakal, líčí dojatá maminka

Premium
Kubík z Mrskles (vlevo) se svým bráškou před odletem z Bostonu, kde se léčil se...

Z původně tříměsíční mise na záchranu života v americkém Bostonu se nakonec stalo devítiměsíční turbulentní dobrodružství, na které rodina malého Kubíka z Mrskles na Olomoucku hned tak nezapomene....

V Jeseníkách pobouřil kamenný chodník na hřebenovce. Zabrání erozi, vysvětluje CHKO

Premium
Bagry najely do Jeseníků, připravují protierozní opatření. (14. července 2026)

Ochránci přírody i někteří turisté v Jeseníkách se bouří. Do malebné přírody totiž najely bagry, které na populární trase Sedýlko - Keprník budou provádět protierozní stabilizace chodníků. Podobné...

Oběma zasadil 36 ran nožem. Za vraždu další partnerky muž dostal výjimečný trest

Premium
Patrik Cigoš u soudu, je obviněný z brutální vraždy, kterou měl spáchat pár dnů...

Výjimečný trest 27,5 roku vězení uložil v úterý olomoucký krajský soud šestatřicetiletému Patriku Cigošovi za loňskou vraždu jeho partnerky v Mírově na Šumpersku. Soud zohlednil, že obžalovaný se...

Další pokus. Zápach v Litovli má zmírnit nová technologie, tentokrát suchá pára

Dvě odvětrávané haly solární sušárny kalů vyrostly na periferii města Litovel v...

Odborníci v nové solární sušárně čistírenských kalů v Litovli na Olomoucku instalovali další zařízení, pomocí kterého se pokusí snížit zápach z provozu této technologie. Solární čistírna kalů byla v...

15. července 2026  13:54

V Olomouci se bude za parkování platit až do deseti večer a nově také o víkendech

K zaplacení parkování lze v Olomouci a dalších městech kromě klasických...

Olomoučtí radní schválili na svém úterním zasedání několik změn v systému parkování ve městě. Tou hlavní je zavedení zpoplatněného stání v centru a okolí, tedy v zónách A a B, až do deseti večer, a...

15. července 2026  12:21

AI vytvoří váš intimní snímek i z běžné fotky. Bránit se lze těžko, říká expert

Premium
Dominik Voráč z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a projektu...

Takzvané svlékací aplikace využívající umělou inteligenci, jejichž používání přibývá, dokážou z běžné fotografie vytvořit falešný intimní snímek. Podle Dominika Voráče z Pedagogické fakulty...

15. července 2026

V Jeseníkách pobouřil kamenný chodník na hřebenovce. Zabrání erozi, vysvětluje CHKO

Premium
Bagry najely do Jeseníků, připravují protierozní opatření. (14. července 2026)

Ochránci přírody i někteří turisté v Jeseníkách se bouří. Do malebné přírody totiž najely bagry, které na populární trase Sedýlko - Keprník budou provádět protierozní stabilizace chodníků. Podobné...

14. července 2026

Jak si v Jeseníkách dopřát zapovězeného táboření? Pivovar Holba otevřel cestu

V areálu Kouty nad Desnou je nyní možné přenocovat na takzvaných Holba Pointech.

Strávit noc v Jeseníkách nově mohou i turisté bez stanu a dalších vhodných potřeb. Správa chráněné krajinné oblasti totiž hlásí vznik takzvaných Holba Pointů - míst, kde si kdokoliv může pronajmout...

14. července 2026  15:10

Po devíti měsících doma. Kubík je hrdina, i lékař z Bostonu plakal, líčí dojatá maminka

Premium
Kubík z Mrskles (vlevo) se svým bráškou před odletem z Bostonu, kde se léčil se...

Z původně tříměsíční mise na záchranu života v americkém Bostonu se nakonec stalo devítiměsíční turbulentní dobrodružství, na které rodina malého Kubíka z Mrskles na Olomoucku hned tak nezapomene....

14. července 2026

Oženil se a chce zůstat v Africe. Sigma reaguje na spekulace ohledně útočníka

John Paul Dembe přestoupil do Sigmy v zimě 2026.

Za Sigmu ještě neodehrál ani minutu, přesto se objevily zprávy, že je fotbalový útočník John Paul Dembe na odchodu z klubu. Ugandský portál Sports light píše, že se 21letý Dembe nechce do Česka...

14. července 2026  12:18

Oběma zasadil 36 ran nožem. Za vraždu další partnerky muž dostal výjimečný trest

Premium
Patrik Cigoš u soudu, je obviněný z brutální vraždy, kterou měl spáchat pár dnů...

Výjimečný trest 27,5 roku vězení uložil v úterý olomoucký krajský soud šestatřicetiletému Patriku Cigošovi za loňskou vraždu jeho partnerky v Mírově na Šumpersku. Soud zohlednil, že obžalovaný se...

14. července 2026  8:36,  aktualizováno  11:39

Ženu vylekala u domu v Přerově uprchlá bílá krajta. Strážníci ji vrátili chovateli

Přerovští strážníci odchytli u jednoho z tamních domů krajtu královskou, které...

Další odchyt exotického zvířete si na své konto připsali strážníci z Přerova. Na jejich operační středisko rozrušená žena nahlásila, že u jednoho z tamních domů se plazí obrovský had. Po příjezdu na...

13. července 2026  17:18

Z olomoucké MHD je opět veřejná „sauna“, klimatizaci má jen minimum vozů

Depo tramvají v Olomouci.

V letních vedrech připomínají některé tramvaje a autobusy v Olomouci spíš skleník než prostředek veřejné dopravy. Cesta do práce nebo domů se tak v tropických dnech, které se nyní vracejí, mění pro...

13. července 2026  15:32

Sledujete fotbal? Hoch přitakal a schytal rány, hledané tři mladíky už policie má

ilustrační snímek

Přes dva týdny policisté marně pátrali po násilníkovi, který v červnu v Přerově na ulici bezdůvodně zaútočil na mladistvého hocha a vážně ho zranil. Na začátku července proto oslovili veřejnost s...

1. července 2026  16:47,  aktualizováno  13. 7. 12:13

Vandalové zdemolovali v parku lavičky a koše, radní na ně vypsal odměnu

Neznámí vandalové v olomouckém parku poničili nebo i zcela zdemolovali osm...

Velkou škodu napáchali v závěru minulého týdne v olomouckém parku zatím neznámí vandalové. Na místě poničili nebo i zcela zdemolovali osm laviček a také poškodili několik košů. V městských parcích...

13. července 2026  11:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.