Most ze 16. století ničí zatékání, Litovel zvažuje jeho i uzavření pro auta

Na zhruba šedesát metrů dlouhém Svatojánském mostě překlenujícím na šesti pilířích jedno z ramen řeky Moravy se objevily problémy s vlhnutím obkladových pískovcových desek na západní straně a s prasklinami v severní části.

„S největší pravděpodobností zatéká do mostní konstrukce a vzlínající voda způsobuje uvedené nedostatky. V současné době je navíc most dopravně přetěžován a konstrukce velmi trpí,“ uvedl starosta Viktor Kohout.

Památka z roku 1592 stále slouží i motoristům, byť jen jednosměrně, a vjet na ni mohou pouze auta do 3,5 tuny. Most tak využívají hlavně místní jako zkratku, cyklistům je ovšem povolen průjezd oběma směry, což někdy vede k nebezpečným situacím.

Vzhledem k historické hodnotě mostu nyní odbor místního hospodářství a stavebních investic starající se i o záležitosti památkové péče navrhl most pro auta zcela uzavřít.

Názory na uzavření pro auta se různí

Záměrem se bude ještě zabývat městská dopravní komise, radní a zastupitelé, kromě toho radnice na webu města s necelými deseti tisíci obyvateli zveřejnila anketu pro veřejnost. V té je doposud přes tři stovky hlasů pro uzavření, opačný názor má necelá stovka lidí.

„Uvědomujeme si, že jde o zásadní rozhodnutí. Sbíráme reakce lidí, které jsou různorodé, a anketa na internetu je jen jeden ze způsobů. Je jasné, že třeba starší lidé se do ní moc nezapojí,“ shrnul Kohout.

„Jedna ze zásadních námitek se týká toho, že kousek od mostu je pošta. Lidé by tak museli při cestě z druhé strany města oklikou, což se třeba nelíbí obyvatelům ulic, přes které by se jezdilo. Kromě toho má poblíž vzniknout parkoviště. Není to jednoduché, tudíž budeme ještě o všem diskutovat a rozhodovat bude zastupitelstvo,“ dodal.

Výsledná volba bude mít vliv na finální podobu projektové dokumentace pro opravu, která by se měla uskutečnit v letech 2023 až 2024. Jednou z podmínek ale bude to, aby do té doby skončila nynější velká oprava průtahu městem.