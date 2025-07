V ulicích Litovle už je klid, pochvalují si místní. Pomohly hlídky strážníků

Změn si všímají i samotní obyvatelé Litovle. „Zmizely hloučky povalující se na lavičkách přímo na náměstí a okupující zdejší cukrárnu. Také děti pobíhající mezi auty a hrající fotbal nebo se koupající v jednom z ramen řeky Moravy Nečízu, které teče pod radnicí,“ popsala jedna z obyvatelek Litovle, která si nepřála uvést své jméno.

„Vím také, že se někteří Romové z problematického domu na náměstí odstěhovali do okolních místních částí, protože jim majitel coby neplatičům odpojil vodu a energie,“ doplnila.

Nezvyklý klid je nyní v Litovli také po setmění. „Dřív jsme byli často svědky konfliktů a hádek dospělých Romů na veřejnosti, poházených odpadků a vymlácených oken či výloh. To už se teď tolik neděje a ulicí kolem domu, kudy jsem se bála projít, dnes normálně chodím,“ dodala žena.

Situace podle ní může souviset i s tím, že někteří agresoři a „známé firmy“ skončili ve vězení.

Také podle starosty Litovle Viktora Kohouta je nyní ve městě klid. „Vypadá to, že přijatá opatření měla smysl. Dotyční problémoví obyvatelé se lekli a někteří se i odstěhovali. Zřejmě se tu necítili dobře poté, co jsme posílili dohled strážníků. Jen doufáme, že nám to vydrží a nepřijdou jiní,“ dodal starosta.

Spor kvůli cigaretám

Situace vygradovala po incidentu, kdy údajně trojice Romů napadla kvůli cigaretám dva mladíky z Litovle v části Na hrázkách.

Případ vyšetřovala i policie a na základě kamerových záznamů se ukázalo, že si mladíci incident vymysleli a ve skutečnosti se poprali mezi sebou. I kvůli tomuto nahlášenému případu však město začalo jednat.

„Údajné napadení mladíků Romy vyvolalo v Litovli bouři protestů a jen to zapadlo do incidentů s minoritou, které město řeší,“ uvedl tehdy starosta, který se následně zúčastnil jednání v rámci Svazu měst a obcí s ombudsmanem a odborníky na romskou problematiku.

Město také navázalo kontakt s policisty, kteří se specializují na kriminalitu národnostních menšin.

„Byla to reakce na aktuální dění ve městě, jasně vnímáme náladu a obavy z bezpečnosti, takže přijatá opatření dál platí,“ doplnil.