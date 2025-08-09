Litovel získala chátrající vilu svého prvního českého starosty, má sloužit škole

Město Litovel začátkem měsíce převzalo od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Sochovu vilu, jež stojí v ulici poblíž hlavního náměstí. Budova už několik let neměla využití a chátrala, radnice v ní nyní chce vybudovat prostory pro sousední základní školu. Ta totiž bojuje s nedostatkem místa.
Secesní Sochova vila v Litovli řadu let bez využití chátrala (snímek z roku 2023), teď se to má změnit. | foto: Luděk Peřina, ČTK

Secesní vilu se ÚZSVM pokusil před dvěma lety prodat v aukci, vyvolávací cenu šest milionů korun však nikdo nenabídl. Město ji nakonec získalo směnou za pozemky.

Radnice společně s vedením sousedící Základní školy Jungmannova nyní plánují budovu opravit a přebudovat pro potřeby školy, neboť jí provoz komplikuje nedostatek prostor.

Například odborné učebny jsou zároveň kmenovými třídami, což vede k tomu, že se žáci musí po většinu výuky neustále stěhovat. Adekvátní prostory chybějí i pro některé zaměstnance, například asistenty pedagoga nebo školní psycholožku.

V budoucnu by proto mělo dojít k propojení areálu školy s vilou. V té by vznikly mimo jiné odborné pracovny pro výuku cizích jazyků a češtiny pro cizince, dvě mobilní učebny informatiky, tři oddělení družiny či centrum pro nadané děti.

„Zahradu navrhujeme propojit se školním pozemkem, místo nefunkčních garáží vybudovat skladovací prostor, který nám chybějí, případně dílnu pro školníka. Při rekonstrukci využít obnovitelných zdrojů a těchto technologií pak k výuce žáků v reálném prostředí,“ uvádí dále město na svém webu s tím, že jeho úkolem bude nyní zajistit na uskutečnění plánu peníze.

Vilu si nechal na počátku 20. století postavit Vácslav Socha, který se roku 1900 stal prvním českým starostou Litovle. Do vchodu byl již při stavbě vsazen renesanční portál z roku 1572, který pocházel z budovy litovelské radnice, po stranách jsou pak dva renesanční náhrobky. Kromě toho jsou nad balkonem zazděny tři střílny z městských hradeb a do jedné ze stěn kamenná švédská dělová koule.

V budově během minulého století mimo jiné sídlila městská knihovna, Sbor národní bezpečnosti či sekretariát KSČ. V letech 1992 až 2017 zde pak bylo obvodní oddělení Policie ČR.

Litovel získala chátrající vilu svého prvního českého starosty, má sloužit škole

9. srpna 2025  7:57

