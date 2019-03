Přípravy unikátní jízdy lodí pod náměstím brzdí komplikace i hledání peněz

Do velkého projektu, na jehož konci by mohla být několik stovek metrů dlouhá projížďka, při níž by lidé na loďce střídavě zaplouvali do podzemí a zase se vynořovali zpět na povrch, se město pustilo částečně z nutnosti.

Řada mostů přes rameno řeky Moravy zvané Nečíz nebo též Radniční Morava se totiž dostala do havarijního stavu, stejně jako opěrné zdi, a riziko propadnutí začalo hrozit i u kleneb pod náměstím, pod kterým řeka teče skryta až na malý odhalený kousek s přístupovými schody v klasicistním stylu.

Radnice se nicméně nakonec rozhodla začít „od konce“, a při první etapě se tak dočkalo obnovy koryto ve Smetanových sadech poblíž litovelského gymnázia. Loni na podzim pak začaly opravy střední části, kde už dokonce došlo ke zborcení části panelů, které koryto překrývají. Hotovo však stále není.

„Zkomplikovalo se to tak, že už to snad ani víc nešlo. Postupně se objevovaly problémy, které se dopředu nedaly zjistit, třeba co se týče stavu některých částí opěrných zdí, kde byly silně vymleté i základy. Opravy tak nakonec vyjdou dráž, než kolik se původně počítalo, protože někde jde fakticky spíš o stavbu zcela nových úseků,“ nastínil starosta Litovle Viktor Kohout.

„Komplikace navíc nastala i s přeložkou elektřiny, protože v původním mostu u Sochovy vily vedlo vysoké napětí. Bylo nutné jednat s příslušnou společností a vyřešit to, což chvíli potrvá, protože se musí udělat projekt, který musí projít příslušným schvalováním. Takže na to teď čekáme, abychom mohli dokončit most, a tím i druhou etapu. Během dubna by to snad mohlo být hotové,“ dodal.

Litovel chce unikát zařadit mezi kulturní památky

Město nyní současně připravuje i podrobný soupis všech staveb, které s Nečízem souvisí, protože plánuje požádat o zařazení unikátu mezi kulturní památky. Mimo jiné by mu to mělo pomoci při snaze získat na závěrečnou a především nejdražší etapu dotaci.

„První etapa stála pět milionů korun, druhá přijde na více než sedm milionů. Třetí vedoucí od vily až po náměstí je nejdelší a nejnáročnější, mimo jiné je tam most v havarijním stavu, kterým navíc vedou prakticky všechny inženýrské sítě, a také se musí opravit klenby pod náměstím. Odhad ceny je tudíž 25 milionů,“ nastínil Kohout.

„To už je pro nás docela problém zaplatit celé, protože tu máme i další plánované velké investice, třeba do opravy průtahu, cyklostezek, sběrného dvora nebo revitalizace sídlišť,“ dodal.

Podle něj je tudíž nepravděpodobné, že by se město do posledního úseku pustilo v nejbližších dvou letech.

„Na druhou stranu bychom to rádi stihli do konce volebního období,“ podotkl starosta.

Plavba historickým centrem by byla nevšedním zážitkem

Podle ředitelky Sdružení cestovního ruchu Střední Morava Djamily Bekheddy mohou být projížďky po Nečízu tím, co turisty naláká do Litovle, případně je přiměje městem jen neprojíždět, ale zdržet se tu.

„Plavby lodí s pohledem na historické památky jsou velmi populární, třeba v Českém Krumlově nebo i Olomouci. My jsme už dříve doporučili, aby se tyto projížďky staly stálou turistickou atrakcí,“ uvedla.

„Hodně lidí projíždí městem při cykloturistických vyjížďkách do Litovelského Pomoraví, v létě navíc proplouvá hodně vodáků a plavba historickým centrem by pro všechny byla nevšedním zážitkem. O tom, že by jinde v Česku byla možnost proplout říčním kanálem pod náměstím, jsem zatím neslyšela,“ doplnila.

Ochutnávku toho, jak by unikátní atrakce jednou mohla vypadat, letos plánuje Litovel nabídnout 13. dubna v rámci zahájení turistické sezony, kdy budou loďky plout od restaurace v Mlýnské ulici pod radnicí po otevřenou část na náměstí. Druhá příležitost bude osmého června v rámci festivalu Hanácké Benátky, kdy bude součástí plavby i částečná zajížďka dále pod náměstí.