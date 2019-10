Část lidí ze zadlužených strojíren Papcel možná zaměstná německá firma

14:28 , aktualizováno 14:28

V areálu výrobce papírenských strojů Papcel z Olomoucka by se mohlo do měsíce znovu naplno pracovat. Firma je sice od půlky září v úpadku a byla nucena propustit desítky zaměstnanců, vedení nicméně v současnosti jedná s německou společností, která o část závodu projevila zájem a mohla by dát práci až 80 lidem.