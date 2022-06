Muzeum v Litovli láká na tři stovky harmonik, sbírku vytvořil jediný muž

„Sbírku nám věnoval Jiří Sedláček, který letos oslaví pětaosmdesáté narozeniny. Harmoniky opravuje a sbírá už více než půl století,“ nastínila Hana Neumanová, ředitelka Městského klubu Litovel, který muzeum spravuje.

„Nejstarší vystavený kousek má asi 150 let, ale kromě něj budou k vidění i speciální harmoniky, které byly vyráběny přímo na zakázku, takže žádná sériová výroba,“ dodala.

Návštěvníci si podle Neumanové budou moci prohlédnout i heligonky, knoflíkové harmoniky nebo klávesové akordeony, přičemž většina z nástrojů je stále funkční. Do Sedláčkovy sbírky nebudou přidávány exponáty od jiných sběratelů.

„Chceme ji zachovat tak, jak je. Uvažujeme ale nad tím, že bychom ve vedlejší místnosti vystavovali další harmoniky, které nám lidé chtějí darovat. Už se jich na nás několik obrátilo, že třeba našli na půdě starou harmoniku a chtěli by ji u nás vystavit,“ sdělila šéfka městského klubu.

Stovky harmonik vystavoval sběratel doma

Sedláček dříve nástroje vystavoval u sebe doma a návštěvníky lákal na prohlídku jen plechovou cedulí, kterou měl na domě.

„Nejdřív uvažoval, že sbírku odkáže rodině. Ale chtěl, aby všechny exponáty zůstaly pohromadě a hlavně zachovány pro další generace, proto se rozhodl je darovat městu. To zrekonstruovalo prostory na náměstí nad informačním centrem. Samozřejmě tu ale bude i ona legendární plechová cedule,“ popsala s úsměvem Neumanová.

Muzeum otevře dnes v 16 hodin a návštěvníci se mohou těšit na koncert písničkáře Petra Lüftnera.

„Svým stylem hraní dokazuje, že akordeon není nástroj pouze do hospody, hraje totiž písničky romantického charakteru i k pobavení,“ láká Neumanová.

Vstup do muzea je pro dospělé za 60 korun, pro děti, studenty a návštěvníky nad 60 let za polovinu. Otevřeno bude v červnu od úterý do pátku od 9 do 17 hodin a o víkendech od 9 do 15 hodin, o prázdninách pak od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.