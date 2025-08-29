Stěnu poblíž školy potřísnil olejem. Zbourat, schází se tam sebranka, zlobí se v Litovli

  11:01
Nespokojený litovelský občan vzal spravedlnost do svých rukou. Zeď u arboreta poblíž Základní školy Vítězná nejprve posypal vápnem, poté polil mastnou tekutinou. Zídka je totiž oblíbeným místem místní mládeže pro vysedávání. Podle starosty je ovšem místo také problémovou lokalitou. Zatímco někteří spoluobčané čin kritizují, jiní se rázného muže zastávají. Případ bude řešit policie.

„Upozornění, zejména pro rodiče malých dětí, které mají v oblibě zídku arboreta na Vítězné. Zídka je záměrně politá černým mastným, nejspíš i toxickým sajrajtem. Polil ji jeden z obyvatel vedlejšího bytového domu, již jsem nahlásila na MP. Minule tam bylo vysypané vápno, přišla jsem na to až ve chvíli, kdy to měly děti na rukou a oblečení,“ líčí na Facebooku Kateřina.

Podle některých místních jde o problémové místo, kde mládež dělá hluk a nepřístojnosti. „Ve většině případů zídku v arboretu na Vítězné mají v oblibě feťáci, alkoholici a další verbeš. Zbourat a bude lip,“ zní také v komentářích na Facebooku.

„Každý kdo bydlí na Vítězné, nebo chodí kolem zídky, tak vidí co za sebranku se tam schází. Pán udělal co je jen v jeho silách, když to nikdo jiný neřeší,“ píše další uživatel.

Boj s větrnými mlýny, posteskl si starosta

Podle starosty Litovle Viktora Kohouta (nes.) je ale tento postup špatný. „Občanovi došla trpělivost , ale vzít si zákon do svých rukou a ještě s olejem je velký problém. V současné době tento neuvážený počin a znehodnocení majetku města řeší policie,“ uvedl Kohout.

Dodal, že problémové skupiny scházející se na místě město řeší. „Problémy v této lokalitě s porušováním i nočního klidu a konzumace alkoholu se opakovaně zabýváme, a bohužel ani nová vyhláška nemá takový efekt u vybraných jedinců, jaký jsme očekávali. Městská policie cca dvakrát týdně vyjíždí k tomuto místu tzv. na ohlášku a každý den v rámci výjezdní hlídky. Ovšem třeba za hodinu poté se situace opakuje. Boj s větrnými mlýny,“ sdělil Kohout.

Ulice Litovle ohlídá víc strážníků. Město reaguje na napadení mladíků

„Občanům bydlícím v okolí se nedivím, že je to irituje. Nikdo nemá problém, aby si tam lidé sedli a pokecali, jak jsme to i my jako děti v arboretu realizovali. Bohužel porušování nočního klidu a jiné negativní chování na veřejném prostranství už samozřejmě obtěžuje. Město odstranilo stůl na stolní tenis, jelikož problém byl nejprve i tu. Taky to není dobré řešení, jelikož by ho třeba ostatní využili,“ posteskl si starosta.

Stěnu poblíž školy potřísnil olejem. Zbourat, schází se tam sebranka, zlobí se v Litovli

29. srpna 2025  11:01

