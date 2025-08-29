„Upozornění, zejména pro rodiče malých dětí, které mají v oblibě zídku arboreta na Vítězné. Zídka je záměrně politá černým mastným, nejspíš i toxickým sajrajtem. Polil ji jeden z obyvatel vedlejšího bytového domu, již jsem nahlásila na MP. Minule tam bylo vysypané vápno, přišla jsem na to až ve chvíli, kdy to měly děti na rukou a oblečení,“ líčí na Facebooku Kateřina.
Podle některých místních jde o problémové místo, kde mládež dělá hluk a nepřístojnosti. „Ve většině případů zídku v arboretu na Vítězné mají v oblibě feťáci, alkoholici a další verbeš. Zbourat a bude lip,“ zní také v komentářích na Facebooku.
„Každý kdo bydlí na Vítězné, nebo chodí kolem zídky, tak vidí co za sebranku se tam schází. Pán udělal co je jen v jeho silách, když to nikdo jiný neřeší,“ píše další uživatel.
Boj s větrnými mlýny, posteskl si starosta
Podle starosty Litovle Viktora Kohouta (nes.) je ale tento postup špatný. „Občanovi došla trpělivost , ale vzít si zákon do svých rukou a ještě s olejem je velký problém. V současné době tento neuvážený počin a znehodnocení majetku města řeší policie,“ uvedl Kohout.
Dodal, že problémové skupiny scházející se na místě město řeší. „Problémy v této lokalitě s porušováním i nočního klidu a konzumace alkoholu se opakovaně zabýváme, a bohužel ani nová vyhláška nemá takový efekt u vybraných jedinců, jaký jsme očekávali. Městská policie cca dvakrát týdně vyjíždí k tomuto místu tzv. na ohlášku a každý den v rámci výjezdní hlídky. Ovšem třeba za hodinu poté se situace opakuje. Boj s větrnými mlýny,“ sdělil Kohout.
„Občanům bydlícím v okolí se nedivím, že je to irituje. Nikdo nemá problém, aby si tam lidé sedli a pokecali, jak jsme to i my jako děti v arboretu realizovali. Bohužel porušování nočního klidu a jiné negativní chování na veřejném prostranství už samozřejmě obtěžuje. Město odstranilo stůl na stolní tenis, jelikož problém byl nejprve i tu. Taky to není dobré řešení, jelikož by ho třeba ostatní využili,“ posteskl si starosta.