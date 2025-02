Kumpáni chycené zlodějky hrozili členům ostrahy tyčí a nožem, jednoho nabrali autem

Trojice přijela autem k supermarketu ve Vítězné ulici v sobotu kolem třinácté hodiny a dva mladíci dovnitř vyslali mladistvou dívku. Do vozíku si vložila věci v celkové hodnotě zhruba pět tisíc korun, s nimiž poté bez zaplacení prošla přes pokladny a zamířila ven k zaparkovanému autu.

„Když chtěla zboží vložit do kufru, přišel k ní člen ostrahy a chytil ji za paži s tím, ať věci vrátí. To se však nelíbilo dvěma mužům ve voze. Vystoupili a začali vyhrožovat ostraze újmou na zdraví a životě. Šestnáctiletý chlapec při tom v ruce držel kovovou tyč a o pět let starší muž kapesní nůž,“ popsala policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Člen ostrahy proto dívku pustil a trojice poté nasedla do vozu. Pracovník bezpečnostní agentury se jim však společně s kolegou pokusil zabránit v odjezdu tím, že se postavili za auto. Řidič na ně ale začal najíždět a museli proto uskočit.

„Následně se jim ještě podařilo otevřít dveře od řidiče a vůz tak zastavit. Druhý člen ostrahy si poté stoupl před auto, šofér však sešlápl plyn a najel na něj. Dotyčný proto skočil na kapotu a vůz s ním takto ujel několik metrů, dokud člen ostrahy neupadl na silnici. Trojice ve voze poté ujela,“ přiblížila Skoupilová.

Pracovník bezpečnostní agentury utrpěl lehká zranění, s nimiž byl posléze ošetřen v olomoucké fakultní nemocnici, po trojici bylo mezitím ihned vyhlášeno pátrání.

„Dva podezřelé se hlídkám podařilo vypátrat a zadržet před 18. hodinou na nádraží ve Šternberku, mladistvá dívka byla vypátrána o půl hodiny později na olomouckém nádraží. Oba mladiství byli toho času v pátrání, jelikož utekli z výchovného ústavu,“ uvedla policejní mluvčí.

Známá firma

Jednadvacetiletý mladík pocházející z Kojetína na Přerovsku je nyní stíhán za trestný čin vydírání ve formě spolupachatelství a policisté navrhli jeho vzetí do vazby. Hrozí mu až osm let vězení. Dívčino jednání ještě policisté prověřují, nejspíš ale bude vyhodnoceno jen jako přestupek v podobě krádeže se škodou nižší než deset tisíc korun.

Šestnáctiletý řidič vozu je podezřelý z vydírání, pokusu o těžké ublížení na zdraví a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Vzhledem k jeho věku bude ale čelit snížené trestní sazbě.

„Tento hoch je policistům dobře znám pro své opakované protiprávní jednání. Například předminulý týden havaroval během útěku z výchovného ústavu s autem v Olomouci na Švýcarském nábřeží,“ připomněla Skoupilová nehodu z noci na sobotu 8. února.

Jejím výsledkem byl převrácený vůz, v němž přitom jeli také dva spolujezdci. Mladík, který měl tehdy pozitivní test na drogy, sedl za volant i přesto, že nikdy nevlastnil řidičské oprávnění a aktuálně má navíc uloženy už dva zákazy řízení.

Záhy po nehodě byl dopaden a po vyřízení všech úředních náležitostí převezen zpět do výchovného ústavu, v tom ale očividně vydržel jen pár dní.