Litovel opět trápí nesnesitelný zápach z cukrovaru, vyřešit ho má čistička

„Stížnosti se nyní vrací v plné parádě, stejně jako tomu bylo v minulých letech. Není se čemu divit... Již v dubnu jsem kontaktoval pana ředitele cukrovaru, který mi odpověděl, že je takzvaný protizápach sice aktivovaný, ale bohužel bez očekávaného efektu,“ napsal na web litovelské radnice starosta Viktor Kohout.

Cukrovar se za zápach omlouvá. Když ale venkovní teploty dosahují letních hodnot, v podstatě nemáme žádnou možnost, jak zabránit zápachu, napsalo městu jeho vedení.

Pomoci může nynější ochlazení a deště. Trvalejší zlepšení má pak přinést stavba nové čistírny odpadních vod.

„Díky mnohaleté intervenci města se rozhodl cukrovar investovat do výstavby čistírny, která je bohužel jediným účinným řešením. Pracuje na ní již od září minulého roku, měla by být zprovozněna v průběhu řepné kampaně (období sklizně řepy a jejího zpracování v závodě, pozn. red.) a problém do budoucna by měl být z větší části vyřešen,“ dodal Kohout.

Problém se zápachem trvá už dlouho

S nepříjemným odérem žijí obyvatelé v Litovli roky. Pochází z kalových polí naproti cukrovaru, do nichž odtéká voda s hlínou využívaná při zpracování řepy.

„V průběhu roku hlína sedimentuje, a když je voda odčerpána, zemina se vytěží, nechá se vyschnout a zemědělci si ji odvezou zpátky na pole. Zápach pochází ze zahnívajících organických zbytků v hlíně,“ vysvětlovaly Litovelské noviny třeba v roce 2012.

Přesto jsou všechny hodnoty v normě. „Cukrovar má nad sebou kontrolní orgány, Česká inspekce životního prostředí tam jezdí několikrát za rok,“ podotkl starosta loni.

„Neprokázalo se, že by tam došlo k výraznému porušování nějakých předpisů. V cukrovaru se snaží zápachu zamezit dostupnými možnostmi, okysličují, používají prostředky, které urychlují hnilobný proces,“ dodal.