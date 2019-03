Z vraždy požárem zbylo napadení, odsouzený muž vyjde z vězení už za měsíc

V případu sehrál nakonec klíčovou roli nedostatek důkazů, kvůli které soudy dvakrát změnily právní kvalifikaci na výrazně mírnější.

„Sazba je kvůli změněné právní kvalifikaci ve prospěch obžalovaného od šesti měsíců do tří let. Zdejší soud si je vědom, že nejde o dramatický útok, přihlédli jsme však k trestní minulosti obžalovaného. Uložený trest nad polovinou trestní sazby je namístě,“ uvedl předseda senátu Pavel Göth.

Odvolací vrchní soud rozhodoval v kauze už podruhé a znovu rozhodl ve prospěch obžalovaného. Napoprvé zrušil muži dvanáctiletý trest za vraždu vynesený olomouckým krajským soudem.

Krajský soud pak napodruhé na základě vyjádření znalce, že požár v domě nemusel být založen úmyslně, Bučana poslal do vězení na tři a půl roku za těžké ublížení na zdraví. I přesto, že se podle soudce muž hasičům po jejich příjezdu k založení požáru přiznal.

Poté už se však ke své právně neuznatelné výpovědi nehlásil a záměrně založený požár popíral, soud tak jeho slova nemohl použít.

Z torza nebylo možné určit, jaká zranění napadení způsobilo

Znalecký posudek obžalovanému znovu pomohl i nyní, neboť se podle něj nepodařilo prokázat ani to, že Bučan svému bytnému silnou ránou do hrudníku způsobil vážná zranění. Významnou roli hrálo torzo těla, které měli znalci k dispozici. Tomu hrudník chyběl a případná zranění tak nemohli přesně zjistit.

„Kromě rozsáhlých termických změn a toho, že jsme prokázali, že v době požáru žil, nebyli jsme schopni nalézt jednoznačné známky tupého násilí,“ řekl soudcům znalec Martin Dobiáš. Podle něj mohl razantní úder způsobit zlomeninu žeber a poškození orgánů, zároveň však nevyloučil, že mohlo jít jen o lehká poranění.

Bučanova obhájkyně Šárka Zapletalová rozsudek přivítala, ač původně navrhovala zproštění obžaloby.

„Od toho, jak to na začátku vypadalo hrozivě s tou právní kvalifikací, se kterou jsme od začátku nesouhlasili, jsem za to ráda, jak to dnes dopadlo. Možná nejsem zcela ztotožněna s výší trestu, podle mne je přísnější, než mohl být. Pokud jde ale o právní kvalifikaci, tak jednoznačná spokojenost,“ řekla.

Finální dvouletý trest si navíc muž již téměř celý odpykal ve vazbě, za tři týdny tak bude propuštěn na svobodu.

Když jsem do domu přišel, už hořelo, řekl obžalovaný u soudu

Dům začal v Lipové-lázních hořet předloni 24. března nedlouho před půlnocí. Osmatřicetiletý Bučan podle vyšetřovatelů předtím uvnitř po hádce napadl dvaašedesátiletého muže, u kterého šest let bydlel. Příčinou sporu byla ztracená poukázka na peníze, kterou od rána společně hledali.

Obžalovaný dříve u soudu vypověděl, že napadeného udeřil v reakci na sprosté nadávky, kterými ho bytný počastoval. Hádky dvojice byly časté a majitel domu požadoval, aby se jeho nájemník odstěhoval.

Nezaměstnaný Bučan řekl, že muž byl opilý a po úderu pěstí do hrudníku skuhral, avšak před jeho odchodem si zapálil cigaretu. Kromě toho vypověděl, že on sám po konfliktu odešel k sousedům a do domu se vrátil až pozdě večer ve chvíli, kdy už v něm hořelo. Když se na jeho hlasité volání zevnitř nikdo neozýval, tak požádal sousedku, aby zavolala hasiče.

Naopak podle prvotní obžaloby napadený po nejméně jednom silném úderu spadl z postele na zem, kde zůstal ležet a špatně dýchal. Bučan poté z domu odešel, později se ale vrátil a zjistil, že muž dýchá stále hůř. Poté položil do postele zapálené čajové svíčky a znovu odešel. Svíčky zažehly požár domu a bytný se udusil oxidem uhelnatým. Torzo jeho těla pak našli zasahující hasiči.

Bučan to odmítal. „Je mi líto, co se mu stalo. Ale nemám v tom požáru prsty,“ hájil se již dříve u soudu v době, kdy mu za vraždu hrozilo až 18 let vězení.