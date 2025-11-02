Krádež kabelů zastavila u Lipníka nad Bečvou provoz na železničním koridoru

Autor: ,
  19:18aktualizováno  19:30
Kvůli krádeži kabelů byl večer mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi na Přerovsku zastaven provoz na železničním koridoru. Vlaky nabírají zpoždění až 90 minut, uvedly České dráhy. Podle policie byly na místě zadrženy tři podezřelé osoby, okolnosti případu policisté vyšetřují, řekla mluvčí policie Marie Šafářová.

Lipník nad Bečvou. Vyfoceno 29. září 2024. | foto: Jaroslav Lejsek

„V Lipníku nad Bečvou na koridoru došlo ke krádeži kabelů na železniční infrastruktuře. Z toho důvodu byl provoz v tuto chvíli zastaven,“ uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.

Podle informací Českých drah je provoz omezen na koridoru mezi Hranicemi a Bohumínem. „Správa železnic pracuje na odstranění závady,“ doplnily dráhy.

Případ krádeže kabelů vyšetřuje také policie. „Oznámeno nám to bylo kolem 18:00, policisté na místě zadrželi tři podezřelé osoby. Okolnostmi případu se dále zabýváme,“ uvedla policejní mluvčí.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Státní vyznamenání: Pavel ocenil Svěráka, Drábovou, odbojáře či školáka zachránce

Potřetí ve své funkci udělil prezident Petr Pavel vybraným osobnostem státní vyznamenání. Řád bílého lva předal například herci Zdeňku Svěrákovi, tenistce Martině Navrátilové a in memoriam také šéfce...

Výjimečný případ. Mladík usmrtil nožem otčíma, který brutálně terorizoval rodinu

V Hranicích na Přerovsku byl zavražděn čtyřiačtyřicetiletý muž. Po hádce na rodinné oslavě ho podle policie nožem bodl nevlastní syn. Muž byl často opilý a týral rodinu. Olomoučtí krajští...

„Řekli nám, že Pavlík nebude.“ Zatajování střevních potíží chlapce málem stálo život

Premium

Pavel je patnáctiletý kluk, který miluje airsoftové zbraně a kočky, jezdí na snowboardu a stejně jako jeho vrstevníci rád tráví čas u počítače. Jenže nyní už skoro rok leží v nemocnici. Na jednotce...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu

Pořádně si oddechli. Když těsně před koncem sudí Dominik Starý namaloval obrazovku a rozpažil, slávističtí fotbalisté slavili. Většinu utkání 13. kola v Olomouci měli převahu, jenže na vstřelený gól...

Krádež kabelů zastavila u Lipníka nad Bečvou provoz na železničním koridoru

Kvůli krádeži kabelů byl večer mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi na Přerovsku zastaven provoz na železničním koridoru. Vlaky nabírají zpoždění až 90 minut, uvedly České dráhy. Podle policie byly...

2. listopadu 2025  19:18,  aktualizováno  19:30

Ml. Boleslav - Olomouc 1:4, trápení domácích pokračuje, Sigmu táhl Vašulín

Na ligovou výhru čekají od poloviny září, jenže proti Olomouci své trápení neukončili. Mladoboleslavští fotbalisté podlehli Sigmě v domácím prostředí vysoko 1:4. Dvěma góly se na vítězství hostů...

2. listopadu 2025  12:36,  aktualizováno  15:28

Kalendář Přerova na rok 2026 bude tvořen historickými pohlednicemi

Rok 2026 bude pro Přerov výjimečný. Město totiž oslaví 770 let. A právě v tomto jubilejním roce zve své obyvatele na obrazovou pouť časem prostřednictvím nové sady kalendářů, které odhalují starou...

2. listopadu 2025  7:24

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  1. 11. 18:29

Školáci se pustili do hry, ve které Sam zachraňuje školu před počítačovými viry

Školáci po celé zemi se pustili do vzdělávací počítačové hry, kterou pro ně vymysleli odborníci z Palackého univerzity v Olomouci. Zábavnou a interaktivní formou seznamuje děti se základy online...

1. listopadu 2025  6:36

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Jihlavští rozebrali béčko Sparty. Křehlíkovi stačilo na hattrick 16 minut

Jihlavští fotbalisté porazili doma v 15. kole druhé ligy béčko Sparty 4:0. Hattrickem v první půli v rozmezí 16 minut se o to postaral Miroslav Křehlík. Prostějov remizoval s Příbramí bez branek,...

31. října 2025  20:22

Opuštěné kolo s košíkem hub na Jesenicku vyburcovalo k velkému pátrání

Majitele elektrokola opuštěného v lese poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku, po kterém vyhlásili policisté pátrání ve čtvrtek večer, našli jejich kolegové v Polsku. Kolo se na místě nacházelo...

31. října 2025  13:32,  aktualizováno  17:22

Dobré podnikatelské roky narušuje letošek, nových firem vzniklo v kraji méně

Zlínský a Olomoucký kraj leží v sousedství. Ovšem podle aktuálních statistik na opačných koncích tabulky, pokud jde o meziroční srovnání nově vzniklých firem za prvních devět letošních měsíců....

31. října 2025  15:44

Hapal se vrací do Olomouce. Sigma ho jmenovala sportovním manažerem

Spekulovalo se o tom už když před třemi týdny skončil na lavičce fotbalistů Baníku Ostrava. Teď je vše oficiální. Pavel Hapal se stává generálním sportovním manažerem Sigmy Olomouc, jejíž dres v...

31. října 2025  15:39

Blízcí Hany Maciuchové na kulatiny nezapomněli. Oslaví je s fanoušky v divadle

Hana Maciuchová, rodačka ze Šternberka, zanechala nesmazatelnou stopu nejen v českém divadle, filmu a televizi, ale také v rodném kraji. Moravské divadlo Olomouc (MDO) zve společně s její rodinou na...

31. října 2025  12:25

Netopýři se chystají k zimnímu spánku, v jeskyních u Bouzova je můžete vidět

Tradiční podzimní akce Uspávání netopýrů se vrací do Javoříčských jeskyní na Olomoucku. Letos se uskuteční v sobotu 1. listopadu 2025 v 10 a ve 13 hodin. Během této prohlídky se návštěvníci vydají do...

31. října 2025  11:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.