Krádež kabelů zastavila u Lipníka nad Bečvou provoz na železničním koridoru

„V Lipníku nad Bečvou na koridoru došlo ke krádeži kabelů na železniční infrastruktuře. Z toho důvodu byl provoz v tuto chvíli zastaven,“ uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
Podle informací Českých drah je provoz omezen na koridoru mezi Hranicemi a Bohumínem. „Správa železnic pracuje na odstranění závady,“ doplnily dráhy.
Případ krádeže kabelů vyšetřuje také policie. „Oznámeno nám to bylo kolem 18:00, policisté na místě zadrželi tři podezřelé osoby. Okolnostmi případu se dále zabýváme,“ uvedla policejní mluvčí.