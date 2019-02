VIDEO: Zloděj chtěl vykrást benzinku, dobýval se tam dlaždicí i hrablem

Zloděj se začal dobývat do prodejny benzinky v Hranické ulici v Lipníku nad Bečvou v úterý 8. ledna krátce po půl dvanácté v noci. A to poté, co podle zveřejněných záběrů z kamer místo nejprve pečlivě obešel a obhlédl.

„V blízkosti čerpací stanice pak našel betonovou dlaždici, která byla součástí opravovaného chodníku, a opakovaně ji házel do skleněné výplně dveří. Neodradila ho ani bezpečnostní kamera na střeše budovy, které si podle záznamu zřejmě všiml,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Když nenechavec poničil dveře, podařilo se mu odstranit bezpečnostní sklo. Záhy ovšem zjistil, že dveře nikam nevedou a je to jen zaslepené místo kryté sádrokartonovou stěnou.

„Muž si však chtěl poradit i s touto překážkou a hrablem na sníh, které nalezl u blízkých popelnic, ji začal rozbíjet. I přes veškerou snahu se mu nicméně nepodařilo dostat dovnitř a po necelých dvaceti minutách marné snahy místo opustil,“ shrnula Zajícová.

Vyšetřovatelé pátrající po muži, který způsobil škodu vyčíslenou na osm tisíc korun, nyní požádali o pomoc i veřejnost.

„Muž ve věku kolem pětapadesáti let byl střední postavy, měl plnovous a delší vlnité vlasy, které mu vyčnívaly zpod kšiltovky. Lidé, kteří by o něm měli jakékoliv informace, je mohou policistům sdělit na služebně v Lipníku nad Bečvou, na telefonním čísle 735 788 513, e-mailu pr.oo.lipnik.podatelna@pcr.cz nebo na lince 158,“ shrnula policejní mluvčí.