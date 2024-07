Kvůli tlaku už žáci odcházet nebudou, říká dočasný ředitel lipenské průmyslovky

Když jste do školy nastoupil jako nový ředitel, jaká tam panovala atmosféra?

Víte, pokud ředitel, v tomto případě celé vedení školy odchází v polovině roku, během rozdělané práce, je to vždycky rozpačité a sázka do loterie. V první řadě jsem pedagogický i nepedagogický sbor seznámil s výsledky vyšetřování České školní inspekce (ČŠI), s důvody, které vedly k odvolání bývalého ředitele. A začali jsme hledat cestu, jak nedostatky odstranit a vše zlepšit tak, aby se na škole učitelům dobře pracovalo a žákům dobře studovalo, to je stěžejní.

Olomoucký kraj jako zřizovatel školy tehdy uvedl, že personální změny tehdejšího ředitele Petra Kolajty rozklížily kolektiv na škole. S jeho odpůrci jste asi problém neměl. Co jeho podporovatelé?

Za dobu, co jsem na škole a mohl se seznámit s pedagogickým sborem, mohu říci, že učitelé jsou opravdu dobří a všichni se zachovali úžasně. Bez jakýchkoliv předsudků řekli ‚Ano, my do toho s vámi půjdeme‘. A tak postupně nastavujeme kroky k – řekl bych – demokratickému řízení školy, aby se atmosféra maximálně uvolnila a otevřela se cesta pro kreativitu, inovátorství, používání nových metod a forem. Pedagogický sbor s tím nemá problém a funguje perfektně.

Manželka ředitele Markéta Kolajtová ve škole stále pracuje?

Markéta Kolajtová dala výpověď a její pracovní poměr skončil k 30. červnu. Veškeré personální obměny byly pouze přirozeného charakteru. Když jsem nastoupil, škola byla bez vedení, po odvolání ředitele odešla i jeho tehdejší zástupkyně. Popravdě jsem očekával, že mi předá potřebnou agendu, což se nestalo, a začínal jsem úplně od nuly, ale alespoň jsem měl čistý stůl. S bývalým ředitelem Petrem Kolajtou jsme se domluvili, že bude na škole dál učit, protože to sám chtěl a já po přečtení zprávy ČŠI nepovažoval za nutné, aby kdokoliv odcházel. S novou zástupkyní jsme mu nastavili úvazek a on ho později odmítl s tím, že to přehodnotil. Vyšel jsem mu maximálně vstříc, uběhla výpovědní lhůta a nyní už tu nepracuje. S každým pedagogem jsem měl profesní pohovor, abych si ho zařadil a seznámil se s jeho vizemi. Získal jsem týmové hráče a všichni společně nyní uskutečňujeme naše vize.

K vizím se dostaneme. Inspektoři na škole zjistili řadu pochybení. ČŠI například Kolajtovi vytkla, že nesledoval školní klima.

Vše, co se na škole dělo, je z mého pohledu záležitost klimatu školy, jež nebylo nastavené ideálně. A my podnikáme kroky, abychom to vylepšili. Každý rok budeme dělat dotazníkový průzkum mezi žáky, pedagogy i rodiči. První už máme za sebou a nyní ho vyhodnocujeme. Žáků i pedagogů jsme se například ptali, jak se na škole cítí, co by se tu dalo zlepšit. Zajímal nás i pohled rodičů na vzdělávání. Technická škola není jednoduchá a přechod ze základní školy na střední může být pro někoho trochu problém. Proto jsme chtěli mít od rodičů zpětnou vazbu, jak to jejich děti zvládají.

Zmínil jste profesní pohovory s pedagogy. Co dál?

Pedagogové mají na škole předmětové komise, jakousi profesní platformu, kde se mají možnost vyjádřit a dostane se jim odborné podpory. Nově budou mít něco podobného i žáci, zavádíme školní parlament. Dosud tu byly oblíbené schránky důvěry, ale za dobu, co tu jsem, jsem v nich našel všehovšudy dva vzkazy. Vnímám to tak, že lidé už nemají obavu otevřeně se vyjádřit k tomu, co je trápí, a nemusejí to psát anonymně. Cítím, že to celé dává smysl.

Další výtkou inspektorů bylo, že se ředitel nezabýval prevencí rizikových jevů na škole a že poklesla kvalita vzdělávání.

Na škole působil výchovný poradce a preventista sociálně patologických jevů. Aktivitou bývalého ředitele bylo, že by v budově mohl působit školní psycholog. Na to jsem navázal, psycholožka už k nám jednou týdně jezdí a máme tu funkční poradenské pracoviště, které pomáhá dětem řešit jejich problémy. Důležité je, že psycholog není navázaný na vedení školy a je zvenčí, anonymita je v tomto ohledu velice důležitá. Kvůli tomu, že na škole psycholog nebyl, se stávalo, že dítě neuneslo na něj kladený tlak a muselo odejít. Takové případy jsme tu měli, ale po změnách se někteří vrátili zpět a normálně pokračují. Jinak neřešíme nic nestandardního, co by se lišilo od jiných škol.

A jak vnímáte pokles kvality vzdělávání?

To je podle mne velice relativní věc, možná tato výtka inspekce souvisela s personálním obsazováním, protože na některé pedagogy byly stížnosti, nicméně to byla čistě záležitost tehdejšího ředitele. Já nemám rád solitéry, naopak jsem pro týmového ducha. Není to tak, že pohlédnu z okna do krásného parku a rozhodnu. Snažím se, abychom si tu ke všemu dospěli společně. Teď jsem se byl například podívat na obhajoby ročníkových prací žáků a byl jsem nadšený, co všechno naši studenti umí, co dokážou vymyslet. A to není záležitost posledních několika měsíců, ale celého systému. Tato škola má nesporné kvality a vysoký kredit, v tomto směru se tu vůbec nic nezměnilo.

Kauza vyvrcholila odchodem oblíbené učitelky češtiny, která dostala vyhazov a za niž se postavili studenti i rodiče a proti jejímu odchodu protestovali formou petice i demonstrace…

Petr Kolajta učitelku propustil pro nadbytečnost. My však aktuálně češtináře potřebujeme. Tudíž jsme vypsali výběrové řízení a ona se do něj přihlásila. Takže od září se tato češtinářka vrací, dostane celý úvazek a bude tu učit. Tady bych ale zdůraznil, že nejde o nějaké napravování křivd. Paní učitelka byla přijata proto, že je tu pro ni místo, školu navíc dobře zná a vše tak zapadne jako ozubené kolo do stroje.

A k vašim vizím?

Aby se nám ještě lépe pracovalo, mohli bychom mít od září novou počítačovou učebnu. Také usilujeme o zapojení do projektu Erasmus a navázali jsme spolupráci se Střední školou řezbářskou v Tovačově. Těšíme se na společné projekty, které spolu vymyslíme.