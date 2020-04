Výrobce hraček z Lipníku začal dva dny po požáru dílny opět šít roušky

„Firma pokračuje s šitím roušek od středy. Poskytli jsme jim prostory v základní škole, která je naproti. Tam se hned v úterý přestěhovali a zřídili si provizorní šicí dílnu v tělocvičně, kde teď desítka pracovnic opět naplno šije, částečně i díky vypůjčené technice,“ uvedl starosta Miloslav Přikryl.

„Je obdivuhodné, co majitelé i zaměstnanci zvládli, mimo jiné i psychicky, po tom, co prožili. Teď navíc musí řešit starosti s opravami firmy a způsobenou škodou. Dnes už nám dodali další část roušek, přibližně dva a půl tisíce kusů,“ dodal.

V šicí dílně firma vyráběla především textilní hračky včetně známých postaviček jako jsou Kuky, žížala Julie nebo kos Oskar. Hořet v ní začalo v pondělí dopoledne, podle dosavadních informací s největší pravděpodobností kvůli technické závadě na řezačce textilií. Škoda byla předběžně vyčíslena na jeden a půl milionu korun, jeden člověk skončil v péči lékařů.

Oheň likvidovaly čtyři jednotky hasičů, kteří museli kvůli hustému kouřit zasahovat v dýchacích přístrojích. Zasahující místní dobrovolní hasiči se následně rozhodli hned v pondělí založit transparentní účet na pomoc firmě, na kterém už je více než třicet tisíc korun.

Firma se od minulého týdne věnovala mimo jiné šití plátěných roušek pro obyvatele Lipníku nad Bečvou a jeho místních částí či tamní lékaře, a to na základě poptávky od krizového štábu města. To si minulý týden kvůli všeobecnému nedostatku ochranných pomůcek objednalo deset tisíc roušek, do vypuknutí požáru jich obdrželo zhruba tři tisíce.