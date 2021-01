Oběti války připomene v Lipníku kříž inspirovaný protipěchotními zábranami

Mohl by být z kamene nebo ze dřeva, ale to by kříž, který má uctít památku obětí první světové války, nemohl stát v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Tedy městě, jež proslavily pravidelné kovářské výstavy. I v tomto případě tu vsadili na kov.