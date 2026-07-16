Návrat královny. Noskovou čeká v Přerově speciální koncert i jahody se smetanou

Program začne v 17 hodin na přerovské radnici, kde tenistku přijme primátor města Petr Vrána (ANO). Následovat bude setkání s novináři, poté se dění přesune na náměstí T. G. Masaryka, kde se uskuteční veřejná část programu.
„Krátce po 18. hodině zde začne autogramiáda a vystoupení oblíbené kapely O5 a Radeček nazvané Koncert pro Lindu. Atmosféru slavného turnaje připomene také tradiční wimbledonské občerstvení. Návštěvníci akce se mohou těšit na jahody se smetanou, které jsou s Wimbledonem neodmyslitelně spjaty už od prvního ročníku turnaje v roce 1877,“ informovala mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
Tradice vznikla díky tomu, že se šampionát koná v době vrcholící jahodové sezony a jahody se smetanou se postupně staly jedním z jeho symbolů. Město připraví pro fanoušky 300 porcí, které jim rozdá zdarma.
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Nosková snad nemá nervy. Na tenisový svátek v Přerově dorazil i Michal David
„Wimbledonský titul je splněným snem každého tenisty a Linda Nosková dokázala něco mimořádného. Jsme hrdí, že právě Přerov je městem, jež dnes nazývá svým domovem,“ řekl Vrána.
„Chceme jí poděkovat za radost, kterou svými výkony přináší fanouškům, i za skvělou reprezentaci našeho města. Věřím, že jí Přerované připraví přivítání, na něž se nezapomíná,“ dodal.
Přerov fandil Noskové i při finále, souboj s krajankou Muchovou se ve městě veřejně promítal na velkoplošné obrazovce.
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12. července 2026