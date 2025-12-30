Prodavačky nestíhají rovnat zboží, stojí se fronty v mrazu. Populární Lidl Outlet končí

Premium

Fotogalerie 13

Lidé brali v předposlední den provozu prodejnu Lidl Outlet útokem. Plné košíky byly samozřejmostí. (30. prosince 2025) | foto: MAFRA

Lenka Muzikantová
  13:00
Byl tu před Vánoci nakoupit dětem a vnoučatům dárky, zamířil sem i v úterý, aby se se svou oblíbenou prodejnou plnou extra slev rozloučil. Lidl Outlet totiž ve středu 31. prosince zavře a řetězec přestěhuje svůj populární koncept výhodných nákupů z Olomouce do Ostravy, s čímž se pojí velký zájem nakupujících, fronty i chaos.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Je to škoda, lidé si tu hodně dobře nakoupí a ušetří veliké peníze. Já tu pořídil veškeré vánoční dárky, kufr jsem měl plný a děti měly radost. Bydlí v Praze, mají chalupu a věci na zahradu nebo různé nářadí a elektronika jim udělaly radost,“ svěřil se čtyřiaosmdesátiletý Karel Sedlák, který si v předposlední den provozu přijel pro úklidové pomocníky a násady na teleskopickou tyč. Výhodně nakoupil parní čistič.

„Jel jsem jen pro pár věcí, ale nakonec jsem utratil skoro dva a půl tisíce. Nakoupil jsem hlavně elektroniku,“ dodává.

Jindy podle něj někteří lidé využili chyby u otvíracích dveří a projeli skrz rovnou k autům bez placení.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel „král českých exekutorů“ Tomáš Vrána. Bylo mu 63 let

JUDr. Tomáš Vrána

Ve věku 63 let zemřel někdejší známý přerovský exekutor Tomáš Vrána. Významná postava českých exekucí skončila v byznysu před zhruba deseti lety po tlaku veřejnosti.

Život na zámku není vždy pohádka. Děti kastelánů na rovinu o bydlení v památkách

Premium
Sestry Anna (vpravo) a Veronika (vlevo) musely odmala kamarádům vyvracet...

Jaké to je prožívat dětství a mládí na zámku či hradě v obklopení turistů? Jakousi matnou představu nám dala postava Píšťalky z komedie Jak básníkům chutná život. Ale jak je to doopravdy? Potomci...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Už netrpí bolestí. Nejvzácnějším darem pro Martínka je naděje na lepší život

Kvůli vzácné nemoci se nemohl hýbat, měl bolesti i jiné potíže. Po léčbě,...

Strach o život, bezmoc, únava, ale i naděje a slzy štěstí. Rodiny vážně nemocných dětí prožily období plné bouřlivých emocí. Díky solidaritě a štědrosti Čechů se alespoň některé dočkaly zázraku....

Muž přebíhal za tmy dálnici na Olomoucku a srazil ho kamion, na místě zemřel

Havarovaný kamion na silnici u Benešova. (5. února 2025)

Třiatřicetiletý muž zemřel na dálnici D35 u Přáslavic na Olomoucku po střetu s nákladním vozem. Tragická nehoda se stala v pondělí večer ve chvíli, kdy muž přebíhal dálnici. Za prosinec je to druhá...

30. prosince 2025  12:50

Sigma znovu loví na Balkáně, přestup Krivaka odtajnil prezident Lokomotivy

Fabijan Krivak slaví gól v dresu Lokomotivy Záhřeb, odkud míří do Sigmy Olomouc.

V létě se fotbalová Sigma s novými majiteli v zádech pustila do velkých přestupových dostihů, utratila přes sto milionů korun. V aktuálním zimním přestupovém období je znovu připravena investovat...

30. prosince 2025  10:37,  aktualizováno  11:40

Teploty na lyžování? Ideální, jenže skiareálům schází voda pro sněžná děla

Na Dolní Moravě se lyžuje, jiné resorty musely zůstat přes svátky zavřené.

Vánoce a přelom roku patří mezi vrcholy zimní sezony, letos ovšem čelí lyžařská střediska v Olomouckém kraji problémům. Mít dostatek zasněžovacích děl a další techniky pro výrobu technického sněhu je...

30. prosince 2025

Vítězové roku 2025: Nový rektor, nejmenší mimino historie i oživlý kanonýr Sigmy

Slavnostní inaugurace rektora Univerzity Palackého v Olomouci (UP) Michaela...

Nová tvář Univerzity Palackého Michael Kohajda opustil Poslaneckou sněmovnu, kde naopak pokračuje hejtman a skokan voleb Ladislav Okleštěk. Silným příběhem je záchrana drobného novorozence. Pro...

29. prosince 2025  15:59

Auto se při nehodě skutálelo ze svahu, nepřipoutaná žena vypadla ven

Řidič nezvládl námrazu a s autem se zřítil ze svahu. (27. prosince 2025)

O důležitosti bezpečnostních pásů se přesvědčili účastníci sobotní dopravní nehody na Šumpersku. Po půl osmé večer padesátiletý řidič nezvládl jízdu na namrzlé silnici a s autem značky Renault Kangoo...

29. prosince 2025  12:16

Hořelo v bytech školy na Olomoucku. Hasiči zachraňovali pět lidí a psa

Dva byty v budově základní školy vzplály v neděli v Lutíně na Olomoucku. (28....

Pět lidí skončilo v péči lékařů poté, co v neděli večer hořelo v budově Základní školy v Lutíně na Olomoucku. Nadýchali se zplodin. Požár zasáhl dva byty, škoda přesáhne dva miliony korun. Příčina...

29. prosince 2025  9:22

Sahat na cestující nesmíme, ale když jdou pryč, můžeme jít s nimi, říká šéf revizorů

Premium
Jakub Damek jezdil jako revizor po Olomouci čtyři roky. Teď je vedoucím...

Jako revizor v MHD jezdil Jakub Damek po Olomouci čtyři roky. Výmluv a sprostých nadávek od černých pasažérů slyšel spousty, napadení ale nezažil žádné. Teď je vedoucím přepravní kontroly a hraničním...

28. prosince 2025

Řidič na Šumpersku nerespektoval výstrahu a vjel pod vlak, nehodu nepřežil

Tragická nehoda vlaku a osobního auta u Mšena. (23. listopadu 2024)

Na Šumpersku se dopoledne střetlo osobní auto s vlakem. Automobil se po nehodě převrátil na střechu, zraněný řidič navzdory úsilí záchranářů zemřel, řekla krajská policejní mluvčí Marie Šafářová....

28. prosince 2025  11:57,  aktualizováno  12:32

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Silvestrovskou jízdu oživila country kapela. Soupravu táhla lokomotiva Bardotka.

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  28. 12. 11:54

Vytrhají jim zuby, aby nekousali. Zooložka Čižmářová ochraňuje outloně před pytláky

Premium
. Lucie Čižmářová při záchraně outloně.

V průběhu studií poprvé odjela do Indonésie a od té doby se tam zooložka olomoucké zoo Lucie Čižmářová pravidelně na část roku vrací. Spolu s ochranářem Františkem Příbrským založili neziskovku The...

27. prosince 2025

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Olomoucký bek Petrovický prožil hořký návrat. Varaďa vítkovickou euforii krotil

Jan Šír z Vítkovic čelí olomoucké převaze.

Olomoučtí hokejisté nezvládli druhý zápas hokejové extraligy za sebou. Po úterní porážce 2:7 se Spartou prohráli také v pátek doma s Vítkovicemi 0:6. Vysoká porážka zastínila radost fanoušků Mory z...

26. prosince 2025  21:52

Osobní vlak na železničním přejezdu v Olomouci srazil a usmrtil člověka

ilustrační snímek

Osobní vlak srazil v pátek odpoledne v Olomouci člověka, ten podle policejní mluvčí Marie Šafářové zemřel. Neštěstí se stalo po 15:00 na trati z Olomouce do Šumperka, a to v úseku mezi olomouckým...

26. prosince 2025  17:11,  aktualizováno  20:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.