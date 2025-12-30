„Je to škoda, lidé si tu hodně dobře nakoupí a ušetří veliké peníze. Já tu pořídil veškeré vánoční dárky, kufr jsem měl plný a děti měly radost. Bydlí v Praze, mají chalupu a věci na zahradu nebo různé nářadí a elektronika jim udělaly radost,“ svěřil se čtyřiaosmdesátiletý Karel Sedlák, který si v předposlední den provozu přijel pro úklidové pomocníky a násady na teleskopickou tyč. Výhodně nakoupil parní čistič.
„Jel jsem jen pro pár věcí, ale nakonec jsem utratil skoro dva a půl tisíce. Nakoupil jsem hlavně elektroniku,“ dodává.
Jindy podle něj někteří lidé využili chyby u otvíracích dveří a projeli skrz rovnou k autům bez placení.