Zástupci města věří, že se s ministerstvem obrany dohodnou na příspěvcích do pokladny. Resort zatím nabídl možnost dotací, Městu Libavá se však nelíbí nutnost spolufinancování.
Potkat v obci bojová vozidla pěchoty, tahače, tanky i náklaďáky správců vojenských lesů není nic neobvyklého. Zůstávají po nich výmoly, poškozené krajnice i narušení silnice, které není vidět.
„Armáda se chová, jako bychom nebyli samostatná obec, ale pořád součást vojenského prostoru. Když jezdí po státní silnici vedoucí z Domašova přes Město Libavá do Budišova nad Budišovskou nebo Moravského Berouna, tak tam opravy platí stát, takže je to z kapsy do kapsy. Ale že nám ničí místní silnice, to se mi nelíbí,“ říká starostka Oldřiška Valtošová (nez. ) k průjezdům ulicemi, které navazují na vojenský újezd.
„Za deset let jsme od armády na opravu silnic neviděli ani korunu. Sice poslali návrh, že nám dají dotaci na opravu, ale to obec nevytrhne. Museli bychom si opravovat vlastní silnice, aby nám to zároveň armáda kontrolovala,“ zlobí se starostka.
Pásy pomáhají, ale problém je hmotnost
Ministerstvo obrany potvrdilo, že s vesnicí se zhruba 600 obyvateli už situaci řešilo. „Předmětem jednání byla i možná dotace na celkovou rekonstrukci silnic, která však počítá se spoluúčastí na obce, což se vzhledem k jejímu malému rozpočtu jevilo jako nevhodné řešení,“ poznamenal mluvčí resortu David Šíma.
62 tun
váží tank Leopard 2A4, s nímž armáda na Libavé cvičí.
„Obecně však platí, že technika Armády České republiky vyjíždí po celé zemi, zejména v okolí vojenských výcvikových prostorů a vojenských areálů. Konkrétně nové tanky Leopard například disponují gumovými pásy, které splňují veškeré požadavky účastníka silničního provozu,“ doplnil mluvčí.
V obci i přesto nahlížejí na přejezdy těžkých vozidel kriticky. „Certifikát u Leopardů znamená, že tanky cestu viditelně neničí, ale tonáž je pořád ohledně limitů hrubě překročená,“ upozorňuje Valtošová.
„Silnice i domy dostávají kvůli otřesům zabrat. Nikdo nechce házet armádě klacky pod nohy, ať silnice používá, ale ať nám také dá nějaké peníze na opravy. Z 80 procent po nich jezdí oni. Asi budeme žádat o nějakou smlouvu na souběžné užívání,“ přemítá starostka.
Podle webu ministerstva váží tank Leopard 2A4, s nímž armáda na Libavé cvičí, 62 tun.
Provoz se podle starostky zvýšil i kvůli rekonstrukci myčky armádní techniky v Přáslavicích. „Když potřebují tanky umýt, dělají to tady. Máme tak i zvýšený odběr vody a objevil se nám tu arsen nebo uran. Všechno má velké souvislosti,“ sděluje Valtošová.
Libavá je pro výcvik nezastupitelná
Až vznikne nová vláda, chce se sejít s ministerstvem obrany. Už také oslovila senátory za blízké obvody. „Jsme předběžně domluveni na společné schůzce s ministerstvem,“ informuje senátor za Olomouc Lumír Kantor (KDU-ČSL).
„Týkalo by se to specificky Města Libavá, nejednali bychom nyní za všechny, protože každá obec u vojenského újezdu má svá specifika. Termín vidím do příštího jara. Nejde jen o ustanovení nového ministra, ale také nejistotu úředníků, kterým směrem se bude ministerstvo vydávat,“ vykládá Kantor.
Bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) před volbami uvedl, že Libavá je pro výcvik českých i zahraničních vojáků nezastupitelná. „Armáda tedy musí začít problémy řešit. A to i proto, že provoz tam bude četnější,“ avizoval Metnar zvolený nyní do Sněmovny za Olomoucký kraj.
Při sestavování vlády se o něm mluvilo jako o budoucím šéfovi resortu, po rošádě způsobené výrokem Tomia Okamury (SPD) o výměně policejního prezidenta by však měl nakonec nastoupit do vedení ministerstva vnitra.