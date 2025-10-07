Na Libavé chystají obnovu klášterní zahrady, sad oživí stromy ze zaniklých obcí

Ondřej Zuntych
  4:52
Připomínala slavnou kroměřížskou Květnou zahradu v malém, z klášterní zahrady ve Staré Vodě toho ale do dnešních dní moc nezbylo. Obnovit alespoň bazén s rybami a pěšiny teď zkoušejí na hranici vojenského újezdu Libavá dobrovolníci. Podílí se i obec Město Libavá, která má plán na vysazení ovocného sadu, kam chce naroubovat stromy rostoucí nyní planě ve vysídlených a zaniklých vesnicích.
Prostor u libavského kostela, kde má být zčásti obnovena někdejší klášterní...

Prostor u libavského kostela, kde má být zčásti obnovena někdejší klášterní zahrada doplněná ovocným sadem. | foto: Ondřej Kučera

Poutní místo Stará Voda u Libavé, kostel svaté Anny a svatého Jakuba Většího
Na Libavé vznikl nový spolek Poutní místo Stará Voda u Libavé. Kostel svaté...
Na stěnách kostela ve Staré Vodě ve Vojenském újezdu Libavá zůstaly po...
Poutní místo Stará Voda u Libavé, kostel svaté Anny a svatého Jakuba Většího
13 fotografií

Klášter založený v roce 1692 piaristy v roce 1945 vyhořel. I když se po válce začalo s opravou, obnoven už nebyl. Krátce poté se stal součástí nově vyhlášeného vojenského výcvikového prostoru a roku 1969 ho nechala armáda odstřelit. I ze zahrady jsou v současnosti už jen pozůstatky, například přivaděče vody.

Dnes je prostor terasové klášterní zahrady s unikátním odvodňovacím kanálem upravený díky mnoha dobrovolníkům do podoby, kdy zde roste tráva, kterou lze pravidelně sekat.

„Ve spodní části zahrady se nachází osmiboký bazén a pod zahradou je speciální zavlažovací systém z roku 1708 vybudovaný zahradníkem Řádu německých rytířů. Pustili jsme se též do čištění kanálů přivádějících a odvádějících vodu k bazénu,“ popsal člen spolku Poutní místo Stará Voda u Libavé Aleš Tománek.

„Spodní část zahrady připomínala slavnou Květnou zahradu v Kroměříži zapsanou na seznamu UNESCO. Obě místa navrhl stejný architekt Giovanni Pietro Tencalla,“ dodal.

Stromy sázely ještě německé rodiny

Cílem je postupná obnova, což ale znamená dlouho cestu a shánění peněz. Nadšenci se mohou držet například skic z 19. století, kdy ještě měla zahrada barokní podobu. Pomoci má rovněž závěrečná práce studentky zahradní architektury Mendelovy univerzity v Brně na téma obnovy zahrady.

„Neříkám, že tu budou květinové partery náročné na údržbu, ale chtěli bychom aspoň návrat chodníčků nebo vyčištění a obnovu zdí bazénu s protékající vodou a rybami,“ nastínil Tománek, jehož nyní zaměstnává hlavně záchrana zdejšího kostela sv. Jakuba Většího a sv. Anny.

Zachovat vandalské nápisy Sovětů? Na Libavé řeší, zda má kostel zůstat mementem

Prostor zahrady má doplnit také sad. „V nejbližší době máme v plánu výsadbu kmenů, na které bychom potom roubovali původní ovocné stromy, jež jsou v celém vojenském výcvikovém prostoru. Zachránili bychom tak zdejší genofond ze zaniklých obcí,“ nastínila starostka Města Libavá Oldřiška Valtošová (nez.).

Stromy sázely ještě německé rodiny, protože do roku 1945 žili na Libavsku téměř výhradně Němci. Češi a Slováci tvořili jen malé procento obyvatel.

Bude rovněž potřeba vytvořit mapu a fotodokumentaci. „Roubovali bychom na odnože, jež musejí nejdřív zakořenit, potom je nutné příští rok udělat studie bývalých vesnic, kde vlastně původní stromy jsou. Dlouho tam rostly bez péče, moc už nerodí, neošetřovaly se. Jsou to ale původní ovocné stromy Libavska a věřím, že lidé to ocení,“ shrnula Valtošová.

Podle zkušeného sadaře Dominika Grohmanna nemusí stáří stromů představovat překážku. „Příkladů dobré praxe při obnově starých sadů bychom našli vícero, ale začíná na to být nejvyšší čas, neboť postupně dožívají,“ podotkl.

1. května 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Padesát odstínů smradu. Solární sušárna suší lidské výkaly a ztrpčuje lidem život

Premium

Když město Litovel na Olomoucku letos v dubnu v areálu čistírny odpadních vod spouštělo provoz solární sušárny kalů za sto milionů korun, starosta se dušoval, že technologie nebude okolí zatěžovat...

Manžel poslankyně STAN čelí trestnímu stíhání z krácení daně

Policie obvinila manžela jedničky olomoucké kandidátky STAN Hany Naiclerové z zkrácení daně. Jan Naicler sám připustil, že v daňovém přiznání „nezohlednil“ částku téměř 1,2 milionu korun týkající se...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Hodiny trpěli ve tmě, hrozil čtyřsetmetrový pád, líčí hasič záchranu dělníků z tubusu

Premium

Když loni v červnu vyjížděli hasiči ze Šumperka k zásahu v Přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně v Jeseníkách, byla to už ostrá akce. Jen týden předtím tam totiž pouze nacvičovali. Za jejich...

Na Libavé chystají obnovu klášterní zahrady, sad oživí stromy ze zaniklých obcí

Připomínala slavnou kroměřížskou Květnou zahradu v malém, z klášterní zahrady ve Staré Vodě toho ale do dnešních dní moc nezbylo. Obnovit alespoň bazén s rybami a pěšiny teď zkoušejí na hranici...

7. října 2025  4:52

Manželé přes Česko vezli ukradená kola i odcizený přívěs s bagrem

Úspěšnou pátrací akci a poděkování od rakouských kolegů si připsali na konto policisté z Olomouckého kraje, především hlídka z dálničního oddělení Kocourovec. Ta totiž vypátrala manželskou dvojici,...

6. října 2025  16:18

Chci ve Sněmovně tlačit redukci byrokracie po katastrofě, říká starostka Jeseníku

Starostku Jeseníku Zdeňku Blišťanovou vyneslo kroužkování ze čtvrtého místa kandidátky SPOLU v Olomouckém kraji mezi trojici zvolených poslanců. Podpořili ji nejen lidé z „jejího“ města, ale také...

6. října 2025  14:51

Úspěch ANO vzal Olomouci primátora, přerovský chce v souběhu funkcí pokračovat

Velký zájem o volby vynesl Olomouckému kraji o jedno místo v dolní komoře parlamentu víc než doposud, celkem tedy bude mít nově 13 reprezentantů. Je mezi nimi i olomoucký primátor Miroslav Žbánek...

6. října 2025  13:01

Další dálniční dárek k Vánocům. ŘSD oznámilo termín otevření prvního úseku D55

První část nové dálnice D55 mezi Olomoucí a Kokory na Přerovsku se řidičům otevře v pátek 19. prosince. Stane se tak ve stejný den, kdy v regionu auta poprvé vyjedou rovněž na poslední chybějící úsek...

6. října 2025  11:18

Začínala tu hokejová hvězda, teď stadion čeká demolice a nahradí ho nový

Naposledy se tu bruslilo před čtyřmi lety, ale už tehdy nebyly podmínky nijak valné. Teď už je ovšem část zimního stadionu ve Šternberku na Olomoucku, kde kdysi začínala s hokejem třeba jedna z...

6. října 2025  4:51

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

5. října 2025  21:38

Olomouc - Jablonec 2:0, hosté přišli o neporazitelnost, krásně se trefil Mikulenka

Jablonečtí fotbalisté odmítli příležitost se minimálně do večera posunout na první místo ligové tabulky. V 11. kole padli v Olomouci 0:2 a přišli o neporazitelnost v aktuálním ročníku. Skóre otevřel...

5. října 2025  15:10,  aktualizováno  18:35

Bioložka a chemička. Nové poslankyně převálcovaly zkušené matadory

Šestadvacetiletá Zdena Kašparová a čtyřiačtyřicetiletá Šárka Kučerová. Dvě ženy, které na svých kandidátkách získaly v Olomouckém kraji nejvíce preferenčních hlasů a z pozice nováčků přeskákaly...

5. října 2025  16:34

Boj až do konce. Haná byla svědkem zuřivých tankových bitev i v poslední dny války

Premium

Na konci dubna 1945 už bylo jasné, že Německo válku prohrálo. Rudá armáda osvobozovala Brno a stála před branami Vyškova, wehrmacht byl na Hané v zoufalé situaci. Jeho velení se ovšem stále...

5. října 2025

Byli jsme se Stanjurou dva nejméně oblíbení členové vlády, říká Marian Jurečka

Lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka odchází do opozice. „Dělal jsem věci, které nebyly jednoduché, ale lidé vědí, že se snažím problémy řešit,“ našel lídr krajské kandidátky...

5. října 2025  14:48

Neúspěšný ministr kultury Staněk míří do europarlamentu, bude brát přes 400 tisíc

Novým europoslancem za Filipa Turka (Motoristé sobě), který se dostal do Sněmovny, bude bývalý primátor Olomouce a neúspěšný ministr kultury Antonín Staněk. V nové pozici si přijde měsíčně na více...

5. října 2025  13:07,  aktualizováno  14:05

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.