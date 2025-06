Podle veřejně dostupných údajů z registru smluv podpořilo statutární město Prostějov v uplynulém kalendářním roce hokejový klub LHK Jestřábi Prostějov v součtu částkou přesahující 12 milionů korun. A podobně by to mělo být i letos, sportovnímu propadu navzdory.

„Ještě budeme na městě jednat, ale bude to částka, o niž klub požádal. Víc to nechci konkretizovat,“ řekl k podpoře pro ročník 2025/26 náměstek prostějovského primátora pro sport Miloš Sklenka (ANO).

Například rivalové z hokejového Přerova, kteří působí v první lize, uvedli, že loni hospodařili s rozpočtem zhruba 30 milionů korun. Jestřábi cifru neodtajnili, v minulé sezoně se ale podle slov šéfa a jednatele klubu Jaroslava Luňáka rozpočtem řadili do top trojky Maxa ligy.

Sestup tedy nakonec s ekonomikou klubu příliš nezamává. „Nevidím to tak tragicky. Je to sport, každý byl někdy nahoře, někdy dole. Pan Luňák není zlomený, chce to znovu nastartovat. Pro mě osobně je důležité, že když někdo v životě spadne, vstane a nepose*e se z toho,“ míní Sklenka.

„Zásadní pro mě bylo jednání s radnicí. Bez podpory Prostějova by to v žádném případě nešlo, bez něj by tady žádný sport nebyl. Měli jsme velké ambice, bohužel to nedopadlo, ale věřte, že uděláme maximum pro to, abychom to napravili. Podporu od města jsem dostal, to bylo důležité. Kdyby zaujalo k našemu sportovnímu neúspěchu jiný postoj, těžko bychom složili takový tým, jaký máme teď,“ nechal se slyšet Luňák, jenž Prostějov převzal v roce 2013.

Šéf hokejového Prostějova Jaroslav Luňák (vlevo) si třese rukou s prostějovským náměstkem primátora pro sport Milošem Sklenkou (ANO). Město zachová stejnou podporu i přes sestup.

Rozpočet Jestřábů je prý ale přece jen menší než loni. „Nicméně trenér dostal všechny hráče, o které si řekl. Zůstáváme nadále profesionální. Zůstala nám i drtivá většina partnerů, z toho máme samozřejmě radost. Nejenže zůstali, ale i udrželi finanční plnění, které bylo v první lize,“ těší Luňáka.

„Hokej bez diskuse patří k Prostějovu, proto naše podpora bude stejná i nadále. Hokej tu má velkou historii, tradici. My jsme přímo povinni ji podporovat, aby tu tento sport zůstal a došlo k návratu do první ligy. Vedení města se shodlo, že podpora klubu zůstane na stejné úrovni jako v minulé sezoně. Hokej sem patří, musíme to zachovat. Srdíčko by nám nedovolilo udělat opak,“ řekl Sklenka.

Slíbená nová ledová plocha? Dřív bazén a střecha

Město Prostějov poskytlo letos na jaře hokejistům extra dotaci v hodně jednoho milionu korun. Původně měly peníze pro klub sloužit jako propagace města v play off první ligy. Do vyřazovacích bojů se ale Jestřábi nedostali, takže v součtu hráli méně zápasu. Peníze od města přesto obdrželi.

„Od klubu přišla žádost a my jsme o ní diskutovali. Máte pravdu, že bylo méně zápasů, hokejový klub však bojoval o přežití v profesionální soutěži a my jsme ho chtěli podpořit,“ argumentoval primátor Prostějov František Jura (ANO).

Už loni město deklarovalo, že zahájí rekonstrukci ledové plochy na zimním stadionu. „To zatím ne. My bojujeme s investicemi do sportu, snažíme se sportoviště maximálně podporovat, aby fungovaly. Myslím, že to rozdělujeme spravedlivě. Víme, že nás rekonstrukce plochy čeká. Je to v souvislosti s tím, jaké máme plány, co se investic do sportovní infrastruktury týče,“ sdělil v uplynulém týdnu Sklenka.

Letos se ovšem zahájení rekonstrukce velmi pravděpodobně nestihne. „Pokud se dohodneme a dopadne vše dobře s plaveckým stadionem, zbudou nám finanční prostředky na zlepšení situace tady na stadionu. Musíme řešit i střechu, která je horší,“ popsal Sklenka.

Podle Jaroslava Luňáka není rekonstrukce ledové plochy jednoduchou záležitostí. „Podloží je hodně špatné, bude se muset bagrovat několik metrů, zemina musí ven. Nebude to malá investice. Letos nebyly připravené projektové dokumentace, my novou plochu strašně chceme, ale příští rok chceme hrát až do dubna. Letos by na to bylo víc času,“ řekl Luňák v narážce na to, že jeho tým touží okamžitě vybojovat postup zpátky do první ligy.