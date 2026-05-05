Autorské čtení, divadlo i veřejná debata. Olomouc poprvé hostí duhový jarmark

Autor:
  10:33
Do Olomouce v sobotu 9. května vůbec poprvé dorazí duhový jarmark. Krajské město bude na Dolním náměstí pořádat akci na podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+). Celodenní jarmark podle organizátorů propojí kulturní program s veřejnou debatou a představí organizace působící v oblasti LGBT+ témat. Akce nabídne debatu, autorská čtení, tvůrčí aktivity, divadelní představení i večerní open stage.
Součástí bude relaxační zóna v komunitním prostoru Oáza. „Chceme ukázat, že LGBT+ lidé jsou běžnou součástí společnosti i v našem regionu,“ říká zakladatel Oázy Alois Přibyl.

„Duhový jarmark vnímáme jako jednu z aktivit, které přispívají k otevřenému a respektujícímu prostředí. Důležitý je pro nás především prostor pro setkání a dialog v atmosféře vzájemného respektu a porozumění,“ zdůrazňuje Přibyl.

Akce potrvá od desáté hodiny ranní až do večera, vstup je zdarma. Součástí programu bude například autorské čtení z knihy Jura a lama, jedné z prvních českých dětských knih tematizujících rodinu se dvěma mámami, nebo workshop spisovatelky Markéty Pilátové.

„Debata se zajímavými osobnostmi zase poskytne pohled na témata jako manželství pro všechny, život trans osob, reprodukční práva nebo postavení LGBT+ Romů a Romek,“ zvou organizátoři.

„Díky duhové vlajce nad domem nás lidé už delší dobu vnímají jako otevřené a bezpečné místo. Jarmark pro nás představuje veřejné vyjádření podpory LGBT+ lidem v regionu i jejich každodenním zkušenostem,“ říká Kristýna Doubravová, jedna z organizátorek akce.

