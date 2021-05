Atraktivní tábory v kraji už nemají místo, je zájem i o ty příměstské

Dům dětí a mládeže Prostějov spustil přihlašování a placení už v lednu, i když organizátoři táborů nemohli mít vzhledem k vysokému počtu nakažených jistotu, že tábory budou.

„Šli jsme do toho stejně jako v necovidových letech. To znamená, že jsme počítali s tím, že tábory budou. Samozřejmě uhrazené peníze jsme připraveni vrátit v plné výši, pokud se tábor neuskuteční,“ uvedl ředitel DDM Prostějov Jan Zatloukal.

„Ze čtyřiadvaceti táborů už máme letos sedmnáct příměstských, protože zájem o ně neustále roste,“ dodal Zatloukal.

Stejně jako v jiných letech spustilo přihlašování i šumperské Středisko volného času Vila Doris. „My máme vypsané tábory už od ledna, aby rodiče a děti věděli, s čím mohou počítat. Celkem jde o 25 táborů, z toho deset pobytových. Mohu říct, že je zájem vyšší než v běžných letech, neovlivněných koronavirovou pandemií,“ sdělila ředitelka Vily Doris Petra Müllerová.

S platbami zatím vyčkává Dům dětí a mládeže Olomouc. „Zájem je veliký, ale placení spouštíme až nyní, kdy je jisté, že tábory budou. Vracet peníze by bylo při velkém počtu dětí administrativně velmi náročné,“ vysvětlil ředitel olomouckého zařízení Jiří Dostál. „Dvacet táborů ze 43 je už plně obsazeno,“ pochvaluje si.

Podobně vyčkávalo také Středisko volného času Atlas a Bios Přerov. Jediné, čeho se ředitelka Blanka Mašková obává, je testování.

„Když dítě přijde bez testu, tak ho jednoduše nemůžeme vzít. Rodiče by na to měli myslet, a pokud dítě nebude mít platný test ze školy, tak by ho měli nechat udělat oni,“ upozorňuje Mašková. Doplnila, že rodiče test platit nemusí, uhradí ho pojišťovna.

Jesenický Dům dětí Duha hlásí už nyní devadesátiprocentní obsazenost na celkem jedenácti táborech.

„Vzhledem ke klesajícímu zájmu letos nepořádáme žádné pobytové tábory. Všechny jsou příměstské,“ říká ředitel Daniel Krčmář.