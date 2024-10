Letní kino získal nový nájemce na dvacet let. Musí ale postavit restauraci

Nový nájemce musí zbourat dosluhující budovu hospody a postavit novou restauraci. Město si zároveň ve smlouvě nechává podmínku, díky níž má možnost využívat občasně amfiteátr pro svoje akce.

Koncesní řízení vypisovala Olomouc nadvakrát, protože napoprvé se před dvěma lety do soutěže nikdo nepřihlásil kvůli přísným podmínkám. Magistrát je proto zmírnil a koncem letních prázdnin rozhodl o jednom ze dvou uchazečů, který jako jediný nakonec splnil nároky.

Více zájemců se nenašlo, jelikož pro místo platí různá omezení. Nachází se v památkové rezervaci, rostou zde chráněné stromy vyžadující péči, navíc správce musí udržovat parkovou zeleň v přední části území nebo postavit zmíněnou novou restauraci, na což padne odhadem přes deset milionů korun.

„Bohužel po zdlouhavém procesu rozhodování a několika úpravách podmínek jsme nakonec nebyli schopni splnit všechny požadavky od úředníků, a hlavně památkářů,“ uvedli dosavadní provozovatelé ze Spolku Letního kina Olomouc, jenž provoz ukončí právě dnes.

Na další dvě dekády areál získá Spolek LKO – místo pro všechny, za nímž stojí lidé spojení s minipivovarem Tvarg z Velké Bystřice na Olomoucku.

Symbolický nájem

„Nájem je symbolický. Spolek totiž musí postavit restauraci, která se po uplynutí smlouvy stane majetkem města. Mezitím ji budeme splácet formou sníženého nájemného, půjde tedy o formu PPP projektu,“ nastínil náměstek primátora pro kulturu Viktor Tichák (ProOlomouc a Piráti).

Novostavba restaurace má provozovatelům zajistit také snadnější provoz přes zimu, než umožňovala dosavadní dřevěnice s kamny na dřevo. Spolek má areál převzít do konce letošního roku, nájemní smlouva bude datovaná od ledna.

„Do doby pravomocného stavebního povolení na nový objekt občerstvení nemůžeme podle zadání nic zásadního dělat. Avšak zaměříme se na lepší údržbu areálu a práce, které jsou nezbytné k provozu pro příští rok,“ přiblížil předseda spolku Milan Dzurjanik.

„Třeba sociální zařízení jsou z našeho pohledu za hranou, a tak se budeme snažit najít byť dočasné, ale důstojnější řešení. Vše záleží na souhlasném stanovisku památkářů,“ vysvětlil Dzurjanik.

Jedním z požadavků města ostatně bylo, aby prostor žil i během výstavby nové restaurace. Magistrát proto s památkáři vyjednal možnost prodávat občerstvení dočasně například z kontejneru.

Nový provozovatel nabídne pestrý program

Kulturní program na příští rok nyní spolek připravuje. „Základem jsou samozřejmě promítání, chystají se také festivaly, koncerty. Nabídka bude pestrá, možná zahrne také sportovní záležitosti, ale to se musí opět ladit s ohledem na památkáře, popsal Tichák.

„Jako město jsme si ve smlouvě vymínili, že si tam můžeme některé akce objednat přednostně. Vize ředitele Moravského divadla Olomouc je udělat tam někdy v příštích letech Moravské divadelní léto,“ poznamenal.

Pro divadelní představení by bylo vhodné upravit pódium v letním kině, aby umožňovalo postavit například zastřešení, případně změnit zázemí. Tyto investice zůstávají na straně města. Dosud Olomouc dávala peníze spíše do udržovacích prací. Před pěti lety kvůli špatnému technickému stavu zbourala dřevěnou konstrukci nad promítací plochou.

Zahrádka s výčepem i letní kino postavené na hradbách nad vilovou čtvrtí a sídlištěm v městské části Lazce bývaly zdrojem stížností na rušení nočního klidu.

„Místo je u obytné čtvrti, nejsou to Dolní Vítkovice v Ostravě, kde může být Colours of Ostrava. Nelze to vymyslet tak, aby kino bylo odhlučněné, protože jde o otevřený amfiteátr, který se chová jako reproduktor. I dramaturgie se musí uzpůsobit tak, aby byla komunitní a vyhovovala všem,“ prohlásil náměstek.

I přes nedostatky se zázemím byl areál vyhledávanou lokalitou. Spolek LKO – místo pro všechny chce návštěvnost přinejmenším udržet. „Atmosféru z velké části vytvářejí sami lidé, hosté. A my uděláme vše pro to, aby se tam cítili dobře, aby se rádi do tohoto kouzelného ojedinělého místa vraceli a nový objekt gastro části velmi rychle přijali za svůj,“ uzavřel Dzurjanik.