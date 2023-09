Olomoucké letní kino je velkou výzvou, město láká nájemce na lepší podmínky

Ve veřejné soutěži uchazeči mohou olomoucké radnici hlásit až do poloviny října. Město slibuje, že přispěje na obnovu stárnoucího amfiteátru.

Zadání zakázky v předpokládané hodnotě kolem deseti milionů korun bez DPH požaduje dlouhodobé provozování areálu letního kina včetně výstavby nového objektu občerstvení.

„Je potřeba, aby na místě vznikla nová restaurace, aby se postupně oživoval prostor amfiteátru. A aby do něj město mohlo investovat, je potřeba tam mít partnerský subjekt, který ji bude provozovat. Samo to nedokáže,“ řekl náměstek primátora pro kulturu Viktor Tichák (ProOlomouc a Piráti).

„Slibujeme si od spolupráce rozvoj letního kina. Teď je zakonzervované ve stavu, který sice máme rádi, nicméně pořád je tam demoliční výměr na budovu hospody. Splňuje hygienické požadavky, ale v dlouhodobém hledisku to takto fungovat nemůže,“ dodal Tichák.

Modernější pojetí

Ačkoli letní kino i hospoda s rozsáhlým venkovním posezením pod mohutnými stromy jsou v sezoně navštěvované hojně, prostor měl podle představ minulých politických reprezentací i současného provozovatele vypadat už několik let moderněji.

Provozovatel však narážel na překážky. „Všechno už mohlo být dávno vyřešené, kdyby nás nechali. Za rok bych postavil pěknou hospodu, která by nesla peníze. Shodili to ale památkáři a problém byl i s územním plánem, v němž byl pořád záměr, že tady bude park, takže když zbouráme budovu, už ji nemůžeme postavit,“ přibližuje olomoucký podnikatel Jaroslav Švarc, který má od roku 2016 areál v desetiletém pronájmu.

Kromě promítání lidé míří do Pekární ulice také na koncerty, výstavy, jarmarky nebo do komunitní zahrady.

„Velkou zásluhu jsme měli na tom, že i přes všechny kotrmelce s úřady, a to nemluvím o covidu, jsme vše dokázali udržet úsporným komunitním režimem. Ale je to bez dotací a není na tom zisk, který máte, když se jede naplno profesionálně. Před dobrým filmem se tam během hodiny nahrne 200, někdy 500 lidí, a všichni se chtějí občerstvit. Jenže takový systém nejde udělat bez zázemí. Musí tam být vybavená kuchyň, sklady. Nepovolili nám ani pořádný zachlazený prostor na pivo, musíme mít provizorní,“ popsal Švarc nedostatky v zázemí.

I proto při konzultacích vybídl radnici, ať zdvojnásobí dobu pronájmu na dvacet let. Město kývlo.

„Vedli jsme různé konzultace s všemožnými subjekty, které by to mohlo zajímat. Na jejich základě jsme se snažili koncesní řízení upravit tak, aby se někdo přihlásil. Nechávali jsme si to různě připomínkovat,“ podotkl Tichák s tím, že koncesní řízení je druhý pokus.

Napoprvé se nikdo nepřihlásil a situace dopadla stejně jako v případě pronájmu městského tržiště, které nakonec dostala na starost městská společnost Výstaviště Flora Olomouc. Jednodušší bude díky změnám regulačního plánu i výstavba nové restaurace.

Mladá energie

Jaroslav Švarc proto zvažuje, že se s kolegy přihlásí. „Dali jsme dohromady tým mladých nadšenců a zkušeného borce Petra Hanáka a chceme do toho jít spolu. Přihlášku jsme zatím nepodali, zpracováváme projekt. Já už bych tam ale figuroval spíš jako čestný člen. Kolegové jsou mladší, aktivní, mají energii,“ svěřil se. Petr Hanák provozuje poslední klasické olomoucké kino Metropol.

Švarc ocenil, že areál v minulém volebním období přešel pod Správu nemovitostí Olomouc. Akciová společnost například opravila toalety. Další rekonstrukce mají následovat.

V hledišti třeba nejsou všude sedačky a diváci sedí na betonu. „Chystá se jedna finanční injekce, město ještě z letošního rozpočtu dá peníze do opravy laviček. Bude nějaká sanace amfiteátru, vyzdění největších děr, půjde o údržbově investiční práce. Tak to bude i do budoucna. Není podmínkou pro budoucího provozovatele, aby do areálu pravidelně lil finance,“ uvedl náměstek Tichák k péči o amfiteátr.

K jednotlivým nabídkám v soutěži se bude nejspíš vyjadřovat i kulturní komise při radě města.

„Chápeme, že kvalita kulturní nabídky není jediným rozhodujícím kritériem koncesního řízení, ale jde podle mého názoru o kritérium velmi zásadní. Moc bych si přál, aby se sešlo více nabídek a aby byly co nejkvalitnější. Prostor je velkou výzvou, když ji někdo dokáže dobře uchopit, může se z letního kina stát nový šperk na kulturní mapě města,“ sdělil předseda komise Robert Runták (spOLečně).

Sám bude přitom jedním z uchazečů. „Jsem jedním z několika akcionářů velkobystřického minipivovaru Tvarg a ten se bude koncesního řízení účastnit,“ doplnil Runták, mimo jiné předseda hnutí spOLečně a zakladatel olomoucké galerie Telegraph.

Protože situace může působit jako střet zájmů, chce předejít možným nařčením a například se nezúčastní hodnocení. „Vůbec do této záležitosti nechci osobně vstupovat,“ předeslal Runták.

Olomoucký spolek okrašlovací, jehož předsedou je výrazný olomoucký podnikatel Richard Benýšek a který se předloni přihlásil do řízení na pronájem městského tržiště, zřejmě mezi zájemci nebude. „Nikdo nám nic nenabídl, ani se neozval,“ prohlásil Benýšek.

Obří projekt skončil u ledu

V minulosti radnice připravovala na místě velkolepý projekt Olomoucký hrad za sto milionů korun. Z prostoru chtěla udělat vstupní bránu do městského prohlídkového okruhu a jedno z největších turistických lákadel. Nakonec ale před blížícími se volbami v roce 2014 plán nezískal podporu v koalici.

„Následovalo několik let snahy o změnu regulačního plánu na ministerstvu kultury, tak aby bylo možné v přední části areálu alespoň opravit v létě hojně využívanou restauraci. Soubor změn regulačního plánu byl přijat v únoru 2020, tedy v době, kdy jsme se na další dva roky začali potýkat s omezeními a nejistotou kvůli covidu,“ připomínají webové stránky města Olomouce.

Ve zbývající době však nemohl nájemce naplnit závazky, město proto zapojilo Správu nemovitostí Olomouc a ještě před koncem smlouvy začalo připravovat nové výběrové řízení.