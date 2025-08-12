Letní kina mají zatím jednu z nejhorších sezon, doufají v teplý závěr léta

Tolik akcí jsme doposud v žádné sezoně nerušili. Tak hodnotí dosavadní průběh léta provozovatelé letních kin v Olomouckém kraji. Se zatajeným dechem proto sledují předpovědi meteorologů a doufají, že nynější slibované vysoké teploty jsou předzvěstí teplého závěru prázdnin, který po nevydařeném červenci přiláká podobné množství diváků jako v předchozích letech.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Filip Fojtík, MAFRA

V historickém centru Olomouce funguje areál letního kina od letošního dubna pod novým provozovatelem. Návštěvníky lákal na kvalitnější zázemí, bohatší spektrum akcí v amfiteátru a také zásadně rozšířenou gastronomickou nabídku. Deštivým červencem a chladnými teplotami však oblíbený Letňák během července utrpěl.

„Tento rok jsme rušili opravdu rekordní počet akcí, takže se tím určitě propadla návštěvnost. Především co se týká gastro sekce, ta je výhradně ve venkovních prostorách, tudíž různé akce nemohly proběhnout tak, jak měly, případně skončily dříve,“ nastiňuje produkční manažerka Radka Rennerová.

Zatímco na velké scéně můžou pořadatelé spustit program i za přeháněk, pro malou scénu amfiteátru se konání akcí za deště nevyplatilo. Vyhlídky na teplejší srpnové večery by mohly podle Rennerové větší počet návštěvníků přilákat, dohnat ztráty navyšováním počtu projekcí ovšem téměř neplánují.

Letní kino získal nový nájemce na dvacet let. Musí ale postavit restauraci

„Akce se snažíme přesunout, jsme ovšem vázaní výjimkou z nočního klidu, nemůžeme je tedy libovolně přesouvat na nám vyhovující dny. Plánujeme ale za hezkého počasí promítat filmy i v září, kdy už díky časnějšímu západu slunce můžeme projekci stihnout ukončit před desátou hodinou večerní, a tedy noční klid dodržíme,“ ujišťuje.

Program letních promítání kromě oddechových letních komedií sází i na náročnější snímky, v srpnu proto uvede jak české Vlny režiséra Jiřího Mádla, tak znepokojující Substanci z britsko-americké produkce.

Nadšenci chodili i za dešťů

Provozovatelé letního kina v Hranicích na Přerovsku už ztráty z první půlky léta spočítali. „Za červenec máme o tři tisíce návštěvníků méně než loni. V první půlce léta se celkový počet pohybuje každým rokem okolo pěti až šesti tisíc, letos jsme tedy na téměř o polovinu horších číslech,“ podotýká k situaci dramaturg hranického kina Lukáš Šikl.

Promítat se provozovatelé rozhodli za každého počasí, do kryté části se v areálu však vejde zhruba jen padesátka lidí z celkové kapacity přes tisíc osob.

„V nepříznivém počasí se i tak našlo pár odvážlivců, kteří na projekce přicházeli, to ovšem návštěvnost nějak zásadně nenakopne,“ doplňuje Šikl s povzdechem. Přesto se optimisticky dívá do dalších týdnů, v programu totiž diváky čekají do konce sezony ještě desítky akcí, kterými by pořadatelé rádi nevalné červencové tržby vyvážili.

Okresní kino vytáhla mezi nejnavštěvovanější v Česku, teď ji ocenili i v cizině

„Zaměřujeme se primárně na samotné projekce filmů, tenhle rok se nám ale poprvé povedlo na letní sezonu dohodnout k předpremiéře nového českého filmu Srnky i návštěvu herců a debatu s nimi,“ láká dramaturg. Novou českou komedii v Hranicích uvede známý herec a komik Štěpán Kozub v závěsu s dalšími kolegy.

Mostkovické letní kino sousedící s rozlehlou plumlovskou přehradou promítá čtyřikrát do týdne a provozovatel Pavel Ošlejšek v srpnu doufá v podobně příznivé podmínky jako v červnu.

„Množství projekcí navyšovat nebudeme, zaměřujeme se hlavně na nové snímky, upínáme se k srpnovým premiérám, uvádíme jak Kouzlo Derby, tak film Džob, koncem měsíce komedii Pod parou. Do repertoáru jsme zařadili také Sbormistra. Na stabilitu počasí spoléháme,“ doufá Ošlejšek v obrat k lepšímu.

Letní scény ve Velké Bystřici na Olomoucku nebo v Přerově sázejí třeba na komedii Výjimečný stav s Ondřejem Vetchým nebo nebo úspěšný blockbuster Aquaman a ztracené království.

Snaží se i vesnice, kino spojují s dalšími akcemi

Oblibě se kromě velkých městských projekcí těší i lokální projekty. Menší města a vesnice díky iniciativě různých spolků přinášejí střípky kultury do sportovních areálů či místních koupališť, často je spojují s dalšími kulturními projekty.

„V Kostelci na Hané má každoroční letní kino na starost fotbalový spolek. Přichystáme občerstvení, něco malého pro děti a filmy vybíráme tak, aby byly letní a odlehčené. Letos letní kino připadá na 22. srpna, k promítání jsme zvolili český film Moře na dvoře,“ popisuje předseda spolku Vladimír Staněk.

Obnovený olomoucký Central láká na klání básníků, golemovskou mystiku i divadlo

Projekce filmů každoročně připravuje rovněž biotop v Otaslavicích na Prostějovsku. Organizátoři se shodují, že komornější akce mají šanci nalákat široké spektrum diváků všech věkových kategorií, z nichž například pro seniory je letní promítání v domovské oblasti vítaným zpestřením.

„Na promítání se často sejdou lidé, které na našich jiných akcích nevidíme. Každý rok se snažíme zvolit film tak, aby oslovil co největší počet návštěvníků,“ přibližuje hospodářka výboru Sdružení dobrovolných hasičů Dětkovice Simona Králíčková.

„Unikátem našeho letního kina je, že před samotnou projekcí vybraného filmu nám místní kameraman představí krátký film složený ze záběrů událostí obce za celý minulý rok,“ dodává.

