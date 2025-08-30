Letecká show v Olomouci. Neředínské letiště poprvé hostí prestižní mezinárodní soutěž

Letecká akce na neředínském letišti nabídne show padesátky pilotů z různých koutů světa. K vidění jsou obří modely vrtulových i proudových letounů. Piloti se stroji s rozpětím křídel až tři metry a hmotností kolem 20 kilogramů předvedou různé akrobatické kousky.
„Letouny budou soutěžit ve třech kategoriích podle stylu létání a typu letadla. Hlavním bodem programu je freestyle létání na hudbu, které patří mezi nejoblíbenější disciplíny jak u závodníků, tak u diváků,“ uvedl hlavní pořadatel závodů Marek Plichta.
Soutěž obřích modelů letadel odstartovala v pátek dopoledne, vítězové budou slavnostně vyhlášeni v neděli po 15:00. Akce podle Plichty nebude jen přehlídkou obřích modelů letadel. Do vzduchu se v sobotu vznesou i skutečná akrobatická letadla, včetně slavného pilota Petra Kopfsteina a týmu Flying Bulls.
Nad hlavami diváků tak proletí formace čtyř akrobatických letounů XA42, každý s výkonem 315 koní. Divákům předvedou až 38 dechberoucích manévrů v rychlostí přes 400 kilometrů za hodinu.
Atmosféru mezinárodní soutěže dokreslují food trucky, bar s výhledem na neředínské letiště a hřiště pro děti. „Na akci očekáváme účast 120 až 150 osob včetně závodníků, mechaniků a pořadatelského týmu. Denní návštěvnost odhadujeme na přibližně 500 lidí,“ dodal Plichta.