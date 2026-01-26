Tiskové konference se účastní ředitel LOM Praha Jiří Protiva, ředitel Centra leteckého výcviku Jaroslav Špaček a piloti vrtulníků, účast přislíbili také primátor města Přerov a představitelé místní samosprávy.
Pro Přerov i Bochoř je to slibná zpráva. Od výraznější přítomnosti armády si slibují ekonomický impuls, například v obci už začínají připravovat místa pro nové rodinné domy.
Před lety se tu přitom uvažovalo o velké průmyslové zóně, záměr tehdy podpořila i Sobotkova vláda, bouraly se některé hangáry.
