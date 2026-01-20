Vrtulníky Mi-2 zahájily činnost v Pardubicích v dubnu 2004, provoz posledního letuschopného stroje byl ukončen k 31. lednu 2023. Celkem nalétaly 11.350 letových hodin. Vrtulníky Mi-17 byly od listopadu 2006 v provozu 16.263 hodin a stroje En 480B-G od června 2018 celkem 14.911 hodin.
|
Návrat armády na letiště v Bochoři. Do zázemí se stálou posádkou dá 2,5 miliardy
„Po pardubickém letišti, které opouštějí z důvodů tamní rekonstrukce a kapacitních limitů, se od ledna 2026 stává jejich novou mateřskou základnou Přerov-Bochoř. Toto letiště v Olomouckém kraji, jehož provozovatelem je od října 2013 LOM Praha, není pro létající a technický personál Centra leteckého výcviku něčím neznámým. Výcvikové úkoly zde měli už častokrát,“ uvedl podnik.
LOM Praha o přesunu výcviku pilotů vrtulníků do Bochoře začal uvažovat kvůli tomu, že vzdušný prostor nad Pardubicemi je přeplněný a zároveň rostou požadavky na výcvik vojenských pilotů. Letiště v Přerově poskytuje vhodné zázemí. Podnik už v severní části přerovského letiště investoval několik milionů korun do zázemí pro Centrum leteckého výcviku.
Zázemí pro stálou posádku za miliardy
Význam bochořského letiště stojícího u Přerova chce armáda v příštích letech výrazně posílit. Do roku 2030 investuje do vybudování zázemí pro chystanou stálou posádku 2,5 miliardy korun, čímž reaguje na měnící se bezpečnostní situaci v Evropě.
Na letišti bude v budoucnu umístěn například 533. prapor bezpilotních systémů, jednotka vojenské policie nebo logistický prapor. Do šesti let by zde mělo sloužit až šest set vojáků z povolání.
V novodobé historii bylo letiště od poloviny 90. let sídlem základny vrtulníkového letectva. Ta byla na konci roku 2013 zrušena a vrtulníková jednotka se přesunula do Náměště nad Oslavou. Od roku 2014 letiště spravuje státní podnik LOM Praha, který zde zabezpečuje výcvik pilotů.
|
Starty vrtulníků ruší některé Přerovany, výcvik pilotů potrvá do května
Část místních si v minulosti na hlučné stroje stěžovala. „Lidem to vadí. Vrtulníky startují pár set metrů od obydlených oblastí a lidé z toho nejsou nadšení,“ uvedl v roce 2023 pro iDNES.cz Petr Laga, předseda osadního výboru Henčlova. Jde o místní část Přerova, která leží severně vedle letiště.
|
26. března 2025