Výcvik pilotů vrtulníků se vrací do Přerova, v Pardubicích je už na nebi těsno

  11:58
Vrtulníky Centra leteckého výcviku státního podniku LOM Praha a výcvik pilotů se postupně přemísťuje z Pardubic do Přerova. První etapa přesunu se uskutečnila 12. ledna, uvedlo centrum na webu. Letiště v Bochoři u Přerova LOM Praha spravuje po odchodu armády 13. rokem.
foto: Filip Fojtík, MAFRA

Vrtulníky Mi-2 zahájily činnost v Pardubicích v dubnu 2004, provoz posledního letuschopného stroje byl ukončen k 31. lednu 2023. Celkem nalétaly 11.350 letových hodin. Vrtulníky Mi-17 byly od listopadu 2006 v provozu 16.263 hodin a stroje En 480B-G od června 2018 celkem 14.911 hodin.

Návrat armády na letiště v Bochoři. Do zázemí se stálou posádkou dá 2,5 miliardy

„Po pardubickém letišti, které opouštějí z důvodů tamní rekonstrukce a kapacitních limitů, se od ledna 2026 stává jejich novou mateřskou základnou Přerov-Bochoř. Toto letiště v Olomouckém kraji, jehož provozovatelem je od října 2013 LOM Praha, není pro létající a technický personál Centra leteckého výcviku něčím neznámým. Výcvikové úkoly zde měli už častokrát,“ uvedl podnik.

LOM Praha o přesunu výcviku pilotů vrtulníků do Bochoře začal uvažovat kvůli tomu, že vzdušný prostor nad Pardubicemi je přeplněný a zároveň rostou požadavky na výcvik vojenských pilotů. Letiště v Přerově poskytuje vhodné zázemí. Podnik už v severní části přerovského letiště investoval několik milionů korun do zázemí pro Centrum leteckého výcviku.

Zázemí pro stálou posádku za miliardy

Význam bochořského letiště stojícího u Přerova chce armáda v příštích letech výrazně posílit. Do roku 2030 investuje do vybudování zázemí pro chystanou stálou posádku 2,5 miliardy korun, čímž reaguje na měnící se bezpečnostní situaci v Evropě.

V areálu letiště v Bochoři u Přerova se uskutečnilo cvičení IZS s námětem ozbrojenců, kteří unesli vrtulník a posléze vzali jako rukojmí pilota.

Na letišti bude v budoucnu umístěn například 533. prapor bezpilotních systémů, jednotka vojenské policie nebo logistický prapor. Do šesti let by zde mělo sloužit až šest set vojáků z povolání.

V novodobé historii bylo letiště od poloviny 90. let sídlem základny vrtulníkového letectva. Ta byla na konci roku 2013 zrušena a vrtulníková jednotka se přesunula do Náměště nad Oslavou. Od roku 2014 letiště spravuje státní podnik LOM Praha, který zde zabezpečuje výcvik pilotů.

Starty vrtulníků ruší některé Přerovany, výcvik pilotů potrvá do května

Část místních si v minulosti na hlučné stroje stěžovala. „Lidem to vadí. Vrtulníky startují pár set metrů od obydlených oblastí a lidé z toho nejsou nadšení,“ uvedl v roce 2023 pro iDNES.cz Petr Laga, předseda osadního výboru Henčlova. Jde o místní část Přerova, která leží severně vedle letiště.

