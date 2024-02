Při přistání balonu držela místo madel mobil a zranila se, u soudu neuspěla

Žena se zranila v roce 2018 v Olomouckém kraji. Tehdy jí bylo 60 let a zlomila si holenní kost. Rozhodnutí Nejvyššího soudu je dočasně zpřístupněné na elektronické úřední desce.

Pojišťovna zraněné uhradila 334 tisíc korun. Od provozovatele horkovzdušného balonu pak žena žádala dalších 182 tisíc plus úroky. Okresní soud v Olomouci však žalobu zamítl, žalobkyně neuspěla ani u olomoucké pobočky krajského soudu.

Podle obou olomouckých soudů pilot účastníky před vzletem náležitě poučil. Při přistání se měli držet madel, v závislosti na pokynu pilota stát ve směru letu, přikrčit nohy, případně sednout zády ve směru letu a zapřít pokrčené nohy o stěnu koše balonu.

Žena natáčela přistání a nedržela se

Žena místo toho držela mobilní telefon a natáčela, nemohla se tak připravovat na kontakt koše se zemí.

V dovolání k Nejvyššímu soudu žena uvedla, že pouhé poučení cestujících o přistávacích polohách je naprosto nedostačující a nemůže zbavit provozovatele balonu odpovědnosti. Pilot se prý nezachoval profesionálně.

Nejvyšší soud ale nenašel důvod k zásahu. „Podstatnou a rozhodující příčinou vzniku újmy na zdraví bylo chování žalobkyně, která si během přistávání horkovzdušného balonu počínala velmi neopatrně a ignorovala pokyny pilota,“ stojí v rozsudku.

Soud neuznal argument, že chybělo upozornění ze strany pilota nebo že došlo ke příliš tvrdému pádu koše na zem, hraničícímu s nehodou, při kterém by se nejspíš zranili i další pasažéři.

Pilot není ortoped

Soud poukázal také na to, že se žena sama a dobrovolně rozhodla zúčastnit zážitkového vyhlídkového letu a jistě při tom zohlednila svůj věk i zdravotní stav, včetně souvisejících rizik. Byla totiž po operaci kyčlí.

„Pilot horkovzdušného balonu je odborník v oblasti řízení tohoto dopravního prostředku, také proto pasažéry podrobně instruoval, jak si mají během letu počínat,“ sdělil Nejvyšší soud.

„Nemá však ortopedické či jiné medicínské znalosti, díky kterým by byl schopen během krátké chvíle před nástupem pasažérů do balonu posoudit, zda jim stav jejich organismu dovoluje absolvovat let a přistání bez újmy,“ uzavřel Nejvyšší soud.