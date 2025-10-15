Šrouby a hřebíky trčící z atrakcí. Darebák udělal z dětského hřiště nebezpečné místo

Rostislav Hányš
  15:13
Šumperští strážníci v místním lesoparku pod Tulinkou řeší výskyt hřebíků, šroubů a dalších ostrých předmětů, které zde zatím neznámý pachatel nastražil na dětských atrakcích. Město na problém upozornilo už před týdnem. Nyní se situace opakuje.
Fotogalerie

Pachatel cíleně umísťuje na dětské atrakce v lesoparku pod Tulinkou ostré předměty. | foto: MěÚ Šumperk

„Umístění ostrých předmětů bylo cílené a vědomé. Vše nasvědčuje tomu, že může jít o úmyslné jednání, které je velmi nebezpečné a je vedené s cílem ublížit dětem, které si zde hrají,“ sdělil ředitel Městské policie Šumperk Martin Pelnář.

Pachatel cíleně umísťuje na dětské atrakce v lesoparku pod Tulinkou ostré předměty.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Na místě už si podle něj jeden chlapec o ostrý předmět poranil nohu tak, že musel být převezen do nemocnice. Došlo i ke dvěma dalším, méně závažným poraněním.

„Na tomto lesním hřišti jsme už opakovaně vybírali ve spolupráci s Podniky města Šumperka nebezpečné předměty, snažíme se tam opakovaně vyjíždět, ale není možné tam být pořád,“ sdělil Pelnář.

V prostoru není elektřina, takže městská policie zde zatím nemohla instalovat kameru, která by mohla pachatele odhalit či alespoň odradit. „Pracujeme na tom a chceme pořídit kameru, která bude fungovat na baterii a umožní nám propojení přímo na náš dispečink,“ řekl šéf šumperských strážníků.

Ti nyní místní dětská hřiště více hlídají, o případu informovali i Policii ČR. Městská policie vyzývá případné svědky, aby v případě podezřelého dění v těchto lokalitách ihned volali na linku 156. „Strážníci situaci okamžitě prověří a v případě potřeby prostor uzavřou a předají k dalšímu šetření,“ doplnil Pelnář.

Šrouby a hřebíky trčící z atrakcí. Darebák udělal z dětského hřiště nebezpečné místo

