Města budují odpočinkové zóny, na místě černé skládky vznikne skatepark

Během letošního léta by měl být hotový lesopark v jižní části města u chmelnice. „V minulosti jsme zde prodali téměř padesát pozemků pro stavbu rodinných domů, potřeba klidové zóny tady tedy je,“ vysvětlil místostarosta Lipníku nad Bečvou Ondřej Vlček (KDU-ČSL).

Loni tam zahradníci vysadili stromy a v současnosti lokalitu vybavují lavičkami či odpadkovými koši. „Vzniknou tady i hřiště, jak workoutové, tak i dětská, a necháme zde nainstalovat také piknikové stoly,“ dodal místostarosta.

Další odpočinková zóna na ploše téměř dvou hektarů vyroste v Lipníku východně od nově budované lokality Na Výsluní nad bývalou nemocnicí.

Vedení města počítá s tím, že stromy tam odborníci vysázejí na podzim, bude tam i hřiště, mobiliář a návštěvníci lesoparku se projdou i po zpevněných cestách. „Obyvatelé východní části města tak získají krásné místo pro rekreaci a volný čas,“ zdůraznil Vlček.

Podle amerických standardů

Místo pro aktivní odpočinek budují i Hranice. V místě dřívějších černých skládek v Žáčkově ulici vzniká skatepark.

„Překážky a jejich plochy jsou z hlazeného betonu, doplněné ocelovými prvky hran a bezpečnostním zábradlím. Ve středu skateparku je navržený také jednoduchý otevřený přístřešek, který uživatele ochrání před nepřízní počasí,“ uvedl mluvčí města Petr Bakovský.

Skatepark vzniká podle amerických standardů a mohl by se stát nejmodernější atrakcí tohoto druhu v kraji.

„Nové sportoviště pro milovníky jízdy na prknech vyjde na 6,6 milionu korun a jeho dokončení předpokládáme letos v listopadu,“ dodal Bakovský. V příštím roce pak chce radnice ke skateparku vystavět novou cyklostezku a další kolem sousedního rybníku Piskáč.

Plánují i lezeckou stěnu

Skatepark nebude jedinou novinkou pro sportovce v Hranicích. Obyvatelé si v loňském participativním rozpočtu odhlasovali vybudování horolezecké stěny.

„Je v přípravě. Už je zpracovaná projektová dokumentace a nyní začalo vodoprávní řízení ve věci udělení souhlasu kvůli záplavovému území Bečvy,“ objasnil mluvčí města.

„Poté se bude konat soutěž na realizační firmu, takže stavba se předpokládá na podzim, nejpozději na jaře příštího roku,“ doplnil.

Na stěně by neměly chybět ani boulderové kameny. Obě novinky potěší milovníky pohybu v lokalitě pod jezem po levé straně Bečvy a navazují na sportovní areál Žáčkova.

Participativní rozpočet zavedla hranická radnice poprvé v roce 2019. Prvním projektem, který díky němu vznikl, se stalo beachvolejbalové hřiště v areálu Plovárny Hranice.

Zábavu přinese discgolf

V Hranicích v lokalitě za Račím potokem by v budoucnu měl vyrůst i park s místem pro volný pohyb psů, tůněmi a meandry. Letos mají projektanti dokončit studii a nová oddychová oblast by tak mohla vznikat do příštího roku.

Zkrátka nepřijdou ani obyvatelé a návštěvníci Prostějova. Díky participativnímu rozpočtu vyroste ještě letos v Kolářových sadech discgolfové hřiště.

„Navrženo je zde šestijamkové hřiště vybudované v západní části sadů, v prostoru kolem hvězdárny,“ upřesnil náměstek primátora pro stavebně investiční rozvoj Jiří Rozehnal (ANO).