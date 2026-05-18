Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kriminálník vykradl lesní bar, za pár minut ho chytili policisté v civilu

Autor:
  11:49
Jedenáctkrát trestaný recidivista vykradl oblíbený samoobslužný lesní bar u Horní Lipové na Jesenicku. K jeho smůle ale byli zrovna poblíž na vycházce policisté v civilu, kteří nenechavce po upozornění od místního myslivce zadrželi.
Fotogalerie4

Policisté zadrželi muže, který se v polovině května vloupal do lesního samoobslužného baru u Horní Lipové na Jesenicku. Ukradl více než čtyři tisíce korun. (květen 2026) | foto: PČR

Policisté byli příslušníci třetího pražského policejního obvodu. Na Jesenicko vyrazili minulý týden pracovně, strávili tam několik dní. V době mimo službu se šli projít k populárnímu lesnímu bistru ležícímu poblíž místní části obce Lipová-lázně.

Lidé se sem rádi chodí občerstvit nebo si například opéct buřty. V místě není žádná obsluha, návštěvníci za nápoje nebo pochutiny platí sami do kasičky.

V pátrání pomohly fotografie

„Chvíli po odchodu z tohoto místa je dostihl místní myslivec s tím, že byl bar právě vykraden. Nejdřív to vypadalo, že si myslí, že mají krádež na svědomí právě tito policisté. To se ale rychle vysvětlilo a policisté začali pátrat po pachateli. Rychle začali prohlížet fotografie, které si na místě předtím pořídili, a zjistili, že se na nich nachází podezřelý muž,“ popsal pražský policejní mluvčí Jan Daněk.

Policisté s myslivcem nastoupili do auta a začali podezřelého v okolí hledat. Úspěšní byli asi po deseti minutách. Policisté podezřelého hned zadrželi. U sebe měl ukradené více než čtyři tisíce korun a k činu se přiznal.

Vybavení v potoce, v kase napliváno. Lesní bar bez obsluhy poničil vandal

„Zadrženého muže si od pražských kolegů na místě převzali jeseničtí policisté, kteří jeho lustrací zjistili, že se jedná o jedenáctkrát soudně trestaného recidivistu. Třiašedesátiletému muži následně ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu krádež vloupáním, za který mu hrozí až dva roky za mřížemi,“ uvedla mluvčí krajských policistů Ivana Skoupilová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Řidička se při odbočování střetla s motorkářem, muž na místě zemřel

Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10....

Tragická nehoda se stala v neděli odpoledne u Unčovic na Olomoucku. Devětadvacetiletý motorkář tam zemřel při střetu s osobním autem, které řídila sedmasedmdesátiletá žena. Podle prvotních informací...

Dálnice propojí Jesenicko s Prahou i Ukrajinou. Hotová má být do osmi let

Prezidenti Polska a Litvy Karol Nawrocki a Gitanas Nauséda otevřeli...

Autem z Javorníku do Prahy? Každý řidič zvolí cestu přes Polsko. Spojení Jesenicka s východními Čechami by mohlo ještě urychlit dálniční spojení, o kterém se nyní začíná mluvit u našich severních...

Minifoťáček sloužil StB, učaroval i princezně. Legendární Mikroma slaví 80 let

Premium
Foťáček Mikroma proslavil přerovskou Meoptu.

Symbol československého technického umu ze druhé poloviny 40. let minulého století, který dokázal konkurovat světovým značkám a zároveň se vešel do kapsy u saka? Nepochybně miniaturní fotoaparát...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M 131.109 spolku Zubrnická muzeální železnice ve stanici Zubrnice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Koťata ohroženého levharta už začínají žužlat maso. Zůstala dvě, každé je jiné

Levhartí koťata se mají čile k světu

Mláďata vzácného levharta mandžuského se už pouštějí do zkoumání svého výběhu v olomoucké zoo. Koťata narozená v březnu se vyvíjejí zdárně, k mateřskému mléku se začínají seznamovat i s masem. Zatím...

Kriminálník vykradl lesní bar, za pár minut ho chytili policisté v civilu

Policisté zadrželi muže, který se v polovině května vloupal do lesního...

Jedenáctkrát trestaný recidivista vykradl oblíbený samoobslužný lesní bar u Horní Lipové na Jesenicku. K jeho smůle ale byli zrovna poblíž na vycházce policisté v civilu, kteří nenechavce po...

18. května 2026  11:49

Miliardová hala rozklížila politické strany v Olomouci. Do voleb jdou i s novými tvářemi

ilustrační snímek

Jen menší část voličů se v Olomouci rozhoduje v komunálních volbách podle programů stran. Oslovit víc by jich letos mohla třaskavá témata miliardové dotace na multifunkční halu nebo řešení...

18. května 2026  5:59

Nové trasy cyklobusů do Konice i Hranic. Svézt se lze v létě také do Beskyd

ilustrační snímek

Novou nabídku cyklobusů mohou využít zájemci na linkách z Olomouce do Konice a z Olomouce do Hranic. Svézt se s kolem je možné i na Bouzov nebo přes Plumlov do Jedovnice. Od června začnou jezdit i...

17. května 2026  5:30

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Karviná - Olomouc 1:3, hosté úvodní finále otočili, po hodině rozhodl Lurvink

Karvinský stoper Sahmkou Camara s míčem před Matějem Mikulenkou z Olomouce

Olomoučtí fotbalisté vykročili ke konečné sedmé pozici, která s sebou nese prémii tři miliony korun a postup do 3. kola domácího poháru v příští sezoně. V úvodním finálovém utkání prostřední...

16. května 2026  16:44,  aktualizováno  19:04

Konec prasečího teroru. Sele zahrádkáři chytili do pasti ze salátu a palet

Toulavé sele, které ničilo úrodu, už chytili

„Zahrádkáři mohou slavit. Dnešním dnem je konec teroru a nastává klid a mír,“ glosoval šéf Záchranné zvířecí stanice v Bílé Lhotě-Pateříně u Litovle na Olomoucku Ondřej Csik úspěšný odchyt...

16. května 2026  13:32

Do služby s detektorem kovů. Strážníci v Šumperku jimi kontrolují dětská hřiště

Městská policie v Šumperku kontroluje dětská hřiště detektory kovů.

I zdánlivě upravené dětské hřiště může skýtat nejrůznější nástrahy a předměty, které mohou být pro děti nebezpečné. Šumperští strážnici se proto rozhodli dětská hřiště pravidelně monitorovat...

16. května 2026  7:59

Procesy při obnově po povodních se táhnou, stěžují si obce. Nabízejí, co by pomohlo

Následky povodní v Jeseníku. (18. září 2024)

Starostové povodněmi poničeného Jeseníku, Mikulovic a České Vsi v pátek kritizovali složité dotační, administrativní a legislativní procesy, které i více než rok a půl po katastrofálních záplavách...

15. května 2026  18:30

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M 131.109 spolku Zubrnická muzeální železnice ve stanici Zubrnice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  15. 5. 16:37

Zahrádkáře terorizuje sele. Už týdny jim ničí záhony a požírá úrodu

Sele vietnamského prasete trápí litovelské zahrádkáře, kterým ničí záhony. (6....

Malé vietnamské prase už měsíc terorizuje zahrádkáře v litovelské části Komárov na Olomoucku nedaleko tamního autobusového a vlakového nádraží. Přes díry v plotech prochází zahrádkářskou kolonií a...

15. května 2026  16:36

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Vážná nemoc mu ničí kosti, je na vozíku. Navzdory tomu David studuje doktorát

Premium
David Pham žije s vzácnou nemocí mukopolysacharidóza. Dnes studuje na doktorát....

Přestože téměř každou zkoušku zkraje bakalářského studia skládal na druhý nebo třetí pokus, nevzdal se. Dnes David Pham, který žije s vzácnou nemocí, úspěšně prochází studiem na Univerzitě Palackého...

15. května 2026  15:30

Kdysi tu trénovala Čáslavská. Šumperk připomíná olympioničku pohybovou hrou

Na desáté výročí úmrtí olympioničky Věry Čáslavské jí v Šumperku věnovali...

Šumperk netradičně připomíná československou olympioničku Věru Čáslavskou. Speciální pohybovou hrou pro malé i velké odkazuje na období, kdy se sportovní gymnastka připravovala v roce 1968 ve městě...

15. května 2026  14:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.