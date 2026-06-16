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Po D35 pendlovaly tanky Leopard. Mnozí řidiči si je za jízdy natáčeli na mobil

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  5:59aktualizováno  16:57
Po dálnici D35 v úseku mezi nájezdy u Kocourovce a Velkého Újezdu na Olomoucku v úterý od devíti ráno zhruba do tří odpoledne jezdilo šest tanků Leopard 2A4. Nacvičovaly zde dálkový přesun po silnici v koloně, po necelých sedm kilometrů dlouhé trase jely opakovaně. Nácvik jízdy v koloně absolvovali chvílemi i všichni ostatní řidiči, pro ně vyčleněný jízdní pruh nestíhal pojmout objem dopravy.

První průjezd zahájili vojáci ze 73. tankového praporu sídlícího u Přáslavic na okraji vojenského újezdu Libavá před devátou ráno.

„Postupně vyjeli z kasáren, před nimiž se seřadili do kolony a vyrazili. Oznámeno bylo, že pojede devět tanků, nicméně nakonec je jich jen šest – počet byl podle zástupců armády snížen, protože jde o první podobné cvičení v ostrém provozu. K tomu vyprošťovací vozidla a doprovod složený z motorky a aut Vojenské policie,“ popsal z místa reportér iDNES.cz.

Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4 doprovázená vyprošťovacími pásovými vozidly a vojenskou policií. Po celý den bude nacvičovat přesun po úseku dálnice D35. (16. června 2026)
Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4 doprovázená vyprošťovacími pásovými vozidly a vojenskou policií. Po celý den bude nacvičovat přesun po úseku dálnice D35. (16. června 2026)
Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4 doprovázená vyprošťovacími pásovými vozidly a vojenskou policií. Po celý den bude nacvičovat přesun po úseku dálnice D35. (16. června 2026)
Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4 doprovázená vyprošťovacími pásovými vozidly a vojenskou policií. Po celý den bude nacvičovat přesun po úseku dálnice D35. (16. června 2026)
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„Hned na začátku byla k vidění humorná situace, kdy se tank musel na silnici u posádky vyhýbat s nákladním autem České pošty. Ale nešlo o žádný velký problém, řidiči si ukázali a vyhnuli se,“ dodal.

Na most u nájezdu přišly zhruba dvě desítky zájemců o netradiční pohled na tanky jedoucí po dálnici, fotografie si pořizovali rovněž třeba asistující pracovníci Ředitelství silnic a dálnic.

Leopard 2A4

Tank Leopard 2A4 je bojové, pancéřované, pásové obrněné vozidlo s vysokou manévrovací schopností v terénu. Ve výzbroji armády tyto tanky nahrazují stroje T-72 M4CZ. První z nich převzali vojáci v prosinci 2022 – České republice je za vojenskou pomoc Ukrajině věnovalo Německo. Stroj je dlouhý 7,7 metru bez hlavně, široký 3,75 metru a vysoký tři metry. Jeho maximální rychlost je 68 kilometrů v hodině.

„Máme to za barákem a je to takové malé zpestření. Zaujala mě koordinace té akce a celkově to, že vůbec můžou s tankem na dálnici, aniž by ji zničili. Je určitě dobrý krok, že vojáci tohle cvičí i v ostrém provozu. Je fajn být připravený na všechno včetně takové situace,“ řekl například přihlížející obyvatel Dolního Újezdu, jenž se představil jako Jiří.

Kromě přihlížejících odsud vše dozorovali také vojáci, u nájezdu na dálnici byl též větší počet příslušníků Vojenské policie, kteří řídili dopravu.

Tankisté v šesti strojích vždy absolvovali zmíněnou trasu od Kocourovce po Velký Újezd a zpět, poté následovalo střídání řidičů. Každý z pěti „okruhů“ trval zhruba hodinu. Vyprošťovací vozy v koloně nejely, byly připraveny na obou koncích trasy pro případ technické závady.

Všemu předcházela několikaměsíční příprava

Podle Romany Spitzerové, mluvčí 7. mechanizované brigády, pod kterou přáslavický tankový prapor spadá, hodnotí velení akci kladně. „Nikomu se nic nestalo a vojáci splnili, co měli,“ uvedla pro iDNES.cz s tím, že nyní bude armáda celé cvičení vyhodnocovat.

Civilní provoz měl v obou směrech vyčleněn pouze levý pruh, což zajišťovaly rozmístěné kužely. Maximální rychlost zde byla omezena na 80 kilometrů v hodině, což v kombinaci s objemem dopravy vedlo chvílemi k tvorbě popojíždějící kolony, jež se pohybovala pomaleji než tanky.

Velitel 73. tankového praporu z Přáslavic Tomáš Suchý novinářům řekl, že cvičení předcházela několikaměsíční příprava.

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„Není to tak, že přijdeme do práce a rozhodneme se, že chceme jet s tanky po dálnici. Kromě našeho praporu byla nutná koordinace agentury logistiky, Policie ČR a Vojenské policie, ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic. Je do toho opravdu zainteresováno mnoho subjektů,“ shrnul.

První výcvik byl podle něj naplánován tak, aby si veřejnost zvykla, že na dálnicích může potkávat těžkou vojenskou techniku.

„Finálním produktem má být, že budeme techniku přesouvat v běžném provozu. Pro dnešek jsme však přistoupili k tomu, že jsme vyhradili pravý a odstavný jízdní pruh, aby byla zajištěna vyšší bezpečnost civilních řidičů. Nevěřili byste, kolik je jich překvapených, když potkají vedle sebe na dálnici tank,“ nastínil Suchý.

Spotřeba je kolem 800 litrů na 100 kilometrů

Cvičení se zúčastnilo zhruba třicet lidí, součástí byly i kontrolní zastávky, nácvik dodržování rozestupů či komunikace v rámci přesunu. V šesti strojích se vystřídalo všech zhruba 30 řidičů vycvičených pro tanky Leopard 2A4.

Přestože každý z nich vyjezdil stovky litrů paliva, neboť spotřeba se v tomto režimu jízdy pohybuje kolem 800 litrů na 100 kilometrů, dotankování nebylo díky kapacitě nádrže 1 200 litrů potřeba.

„Musím říct, že je to zážitek, protože je to něco jiného, než na co jsme zvyklí. Měli jsme možnost si jako řidiči vyzkoušet, k čemu je ten tank také uzpůsoben, tedy jízdu po komunikaci,“ nastínil Jan Šrom, který u 73. tankového praporu působí coby starší řidič tanku.

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„Mohli jsme si vyzkoušet rozjet se ve větší rychlosti, protože terén nám to tolik nedovolí. Z toho jsem měl velkou radost. Tank se v rychlosti pohybuje hodně svižně, občas je to ale i nebezpečné, protože to působí velké vibrace a leccos se může z tanku uvolnit. Takže na to je potřeba si dávat při té rychlosti pozor,“ doplnil.

Zatížení dálnice je nižší než u kamionu

Řidiči tanků jsou podle Suchého spokojení s tím, jak se stroj na dálnici chová. „Dneska vyvinuli maximální rychlost nějakých padesát, šedesát kilometrů za hodinu. Ty stroje jsou na to uzpůsobené, mají zrcátka, světla i blinkry, dále také oranžové majáky,“ podotkl.

„Civilní řidiči to zatím vcelku zvládají, byť jich spousta porušuje předpisy, protože drží v ruce mobil a natáčejí si jedoucí tanky. Takže bych na ně chtěl apelovat, aby se plně věnovali řízení, v médiích a na sociálních sítích bude záběrů dost,“ dodal před polednem velitel 73. tankového praporu.

Zmínil též nejčastější dotaz – zda nedojde k poškození dálnice. „Opravdu ne, byť ten stroj váží 55 tun. Měrný tlak na povrch silnice je menší než třeba u kamionu a na pásech jsou gumové patky,“ vysvětlil Suchý.

Podle zástupců armády tanky jedoucí po vlastní ose na dálnici do dneška řidiči nemohli vidět. „Jde o první takový výcvik v historii armády,“ uvedli.

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