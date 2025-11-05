Zpěvačka Machálková podpoří olomoucký hospic. Vystoupí na benefičním koncertu

Moravská filharmonie Olomouc ve spolupráci se zpěvačkou Leonou Machálkovou připravuje mimořádný benefiční koncert, který se uskuteční v sobotu 15. listopadu 2025 od 19 hodin v sále Reduty v Olomouci. Výtěžek z něj pomůže místnímu hospici.
Leona Machálková v muzikálu Dracula

Leona Machálková v muzikálu Dracula | foto: Hudební divadlo Karlín / David Kraus

Leona Machálková
Leona Machálková a Daniel Hůlka v muzikálu Dracula
DRACULA. Premiéru měl v říjnu 1995, vystřídala v něm několik rolí
Leona Machálková (2025)
7 fotografií

„Výjimečný večer propojí hudební zážitek s charitativním rozměrem. Výtěžek koncertu bude věnován Hospici na Svatém Kopečku, který poskytuje odbornou a lidsky citlivou péči nevyléčitelně nemocným i jejich rodinám,“ uvedla mluvčí Moravské filharmonie Olomouc Vlasta Pechová.

Leona Machálková, zpěvačka známá především z hlavních rolí v muzikálech Jesus Christ Superstar, Evita či Les Misérables, zazpívá své nejznámější písně i oblíbené muzikálové melodie. Na koncertě vystoupí se svou kapelou a zároveň za doprovodu Moravské filharmonie Olomouc.

Současné nastavení plateb může vést k zániku hospiců, říká jeho provozovatel

„Tento koncert vnímáme nejen jako hudební událost, ale především jako gesto solidarity a podpory lidem, kteří ji potřebují. Jsme rádi, že prostřednictvím hudby můžeme pomáhat,“ dodala Pechová.

Veškerý výtěžek za akce poputuje na odlehčovací službu Hospice na Svatém Kopečku. Vstupenky jsou dostupné online či na pokladně MDMF a také v Informační centru Olomouc.

