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Lemuří kolonie stará 40 let má dalšího člena, v dospělosti samec pomůže i jinde

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  15:17
Mladý lemur se drží na těle své matky. Osamostatní se až později. (7. srpna...

Mladý lemur se drží na těle své matky. Osamostatní se až později. (7. srpna 2026) | foto: Zoo Olomouc

Mladý samec lemura by měl v budoucnu pomoct s rozmnožováním svého druhu i v...
Olomoucká zoo odchovala už 54. lemura běločelého. (7. srpna 2026)
Na péči o narozené potomky se podílí celá rodina. Porody mláďat jsou...
Mladý lemur je přichycený na těle své matky. (7. srpna 2026)
7 fotografií
Až do roku 1989 sahá historie chovu lemurů běločelých v olomoucké zoo. Dnes chovatelé představili už 54. jedince, který na Hané přišel na svět. Jde o samce, který by měl v budoucnu pomoct k rozmnožení lemuří populace také v ostatních zoologických zahradách. Zatím ale ještě ani neopustil svoji matku.

„Vzhledem k tomu, že se mládě doslova pěkně vybarvilo, je téměř jisté, že se jedná o samce. Samice totiž bývají hnědé, případně hnědošedé, zato samci se pyšní bílým zbarvením hlavy,“ shrnula mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská.

Mladý samec lemura by měl v budoucnu pomoct s rozmnožováním svého druhu i v jiných zahradách. (7. srpna 2026)
Olomoucká zoo odchovala už 54. lemura běločelého. (7. srpna 2026)
Na péči o narozené potomky se podílí celá rodina. Porody mláďat jsou naplánovány tak, aby se v době jejich narození nacházelo dostatek kvalitní potravy, matky nestrádaly a měly dostatek mléka. (7. srpna 2026)
Mladý lemur je přichycený na těle své matky. (7. srpna 2026)
7 fotografií

Zooložka Jitka Vokurková dodala, že mladý sameček ještě nějakou chvíli bude ve společnosti matky, pak už ho uvidí i návštěvníci zoo. „V budoucnosti v období pohlavní dospělosti se počítá s tím, že posílí chov v některé ze spřátelených zoologických zahrad,“ sdělila Vokurková.

Lemuři běločelí obývají výhradně Madagaskar a jejich populace stále klesá. „Za poslední tři generace klesla rapidně,“ upozornila Gronská. Aby se podařilo druh zachránit, jsou zřizovány speciální rezervace.

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Jde o druh, který je nejvíce ohrožený odlesňováním, změnou klimatu a také lovem pro maso, neboť se nachází v oblasti, kde lidé trpí nedostatkem živočišné bílkoviny.

Lemuři se živí zejména lesními plody, ovocem, semeny a výhonky stromů, listím či hmyzem. Jsou významnými zahradníky, roznáší semena rostlin, a tím přispívají k obnově flory na Madagaskaru.

Lemuři jako noční duchové

„Zajímavostí je, že staří Římané nazývali duchy zemřelých lemuros. První Francouzi, kteří na Madagaskaru přistáli a uslyšeli naříkavé plačtivé hlasy, připomínající lidský nářek, dali jejich původcům právě toto jméno. Slovo lemur tedy znamená noční putující duch,“ uvedla Gronská.

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Lemuři jsou nejvíce aktivní právě v noci, přes den odpočívají ve stínu. Žijí ve skupinách složených z rodičů a mláďat různého věku. Na péči o narozené potomky se podílí celá rodina. Porody mláďat jsou naplánovány tak, aby v době jejich narození bylo dostatek kvalitní potravy, matky nestrádaly a měly dostatek mléka.

„Toto období nastává na začátku období dešťů. Mláďata nosí matka na sobě, na boku v oblasti slabin. Lemuři mívají problémy s termoregulací. Za chladného počasí se k sobě tisknou, aby se zahřáli. Doložená délka života je až 30 roků,“ uzavřela Gronská.

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