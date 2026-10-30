Tužinský, mezi fanoušky stavebnice Lego známý pod přezdívkou Tužo, sice do svého koníčku investoval nemalé peníze, mnohem více je ale na jeho výtvorech znát čas a trpělivost. Do Olomouce letos přivezl hned několik monumentálních modelů inspirovaných slavnými filmovými příběhy.
Největším z nich je pevnost z trilogie Pán prstenů. Stavba zachycující slavné město a bitvu na Pelennorských polích zabírá plochu šest krát pět a půl metru a dosahuje výšky tři a půl metru. Obsahuje přibližně 1,1 milionu kostek lego.
„Když jsem dokončil Bradavice, přemýšlel jsem, co ještě většího bych mohl postavit. Jsem velkým fanouškem Harryho Pottera i Pána prstenů, a tak mě napadla právě Minas Tirith. Chtěl jsem ji postavit co největší, jak mi dovolí prostor,“ popsal Tužinský.
Zatímco stavba bradavického hradu mu zabrala dva roky, Minas Tirith dokončil za třináct měsíců. Přestože je nový model přibližně třikrát větší, jeho tvorba postupovala rychleji. Tentokrát už totiž měl všechno předem promyšlené.
„Všechno si kreslím tužkou na papír. Někdo používá počítačové programy nebo 3D modelování, ale mě to nebaví a ani to neumím. Udělám si menší model a podle něj potom počítám, kolikrát musím jednotlivé části zvětšit,“ vysvětlil.
Pro takto rozměrné stavby už mu nestačí ani vlastní sklep, jenž přeměnil na Lego hernu. Kvůli Minas Tirith si proto pronajal školní třídu. Rozhodující byla především výška stropu, která dosahuje 3,7 metru.
Přijede přes šest desítek vystavovatelů
Samostatnou výzvu představovala přeprava modelů do Olomouce. Všechny díly přivezla dvě velká stěhovací auta v krabicích. Každá obsahuje přesně označené části staveb, které Tužinský na místě postupně skládá.
Jen sestavení Minas Tirith mu zabere prakticky celý den.
„Při převozu se vždycky může něco poškodit. Tentokrát se například u Bradavic rozbila jedna šedá věžička. Proto je všechno zabalené a auta jedou schválně pomaleji,“ přiblížil stavitel.
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Ten sbírá stavebnice Lego více než dvacet let, velkým stavbám se ale věnuje teprve poslední tři roky. Kromě Minas Tirith vystaví v Olomouci rovněž Bradavice z 350 tisíc kostek a bitvu o Helmův žleb z Pána prstenů, jež obsahuje dalších více než 72 tisíc dílků a 1 300 figurek.
Přestože jde o finančně náročný koníček, Tužinský se jím neživí. Pracuje jako realitní investor a stavění považuje hlavně za zábavu. Náklady se mu částečně vrací díky výstavám, které pořádá také na Slovensku. Obří filmové modely budou nicméně jen částí letošní olomoucké výstavy Svět kostek.
Její desátý ročník přivítá celkem 65 vystavovatelů ze šesti evropských zemí, kromě Česka přijedou stavitelé ze Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska a Nizozemska.
„Výstava se na Floře koná popáté, předtím jsme začínali v menších prostorách školy na Rooseveltově ulici. Přesunem na výstaviště získala akce úplně jiný rozměr, ať už počtem vystavovatelů, nebo komfortem pro návštěvníky,“ uvedla manažerka projektu Lenka Weisserová z Výstaviště Flora.
Jedním z největších lákadel bude třeba unikátní kuličkodráha nizozemských stavitelů, která je podle pořadatelů zapsaná v Guinnessově knize rekordů. Propracovaný systém propojených mechanismů přepravuje kuličky různými směry a umožňuje návštěvníkům sledovat jejich cestu.
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Chybět nebude ani téměř pětimetrový prstencový jeřáb, rozsáhlá železniční kolejiště nebo pětimetrová zoologická zahrada s téměř šesti stovkami figurek zvířat. Pořadatelé zdůrazňují, že výstava není určena pouze k prohlížení modelů.
Připraveny budou též herní zóny, kde si děti i dospělí vyzkoušejí vlastní stavění, deskové a počítačové hry nebo ovládání stavebních strojů ze série Lego Technic. „Těší nás, že mezi pořadateli a vystavovateli za ty roky vznikly velmi přátelské vztahy. Stavitelé se k nám rádi vracejí a každý rok přivážejí něco nového nebo své původní modely rozšiřují,“ doplnila Weisserová.