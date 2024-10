V obří zoo jsou všechna zvířata, co Lego vyrobilo. Olomouc zaplavily kostičky

„V tuto chvíli jsou v mé zoo úplně všechna zvířata, která Lego vydalo, je jich bezmála pět set. Na jaře ještě vyjdou figurky vlka, takže pro ně přistavím výběh a svou zoo opět rozšířím,“ plánuje Lukáš Jurczek, jeden z vystavovatelů na mezinárodní výstavě Lego modelů Svět kostek Olomouc 2024 na olomoucké Floře.

Svou zoo začal Jurczek stavět v roce 2020 a od té doby ji neustále zvětšuje. „Zoo je moje srdcovka. Zvířata miluji a rád navštěvuji zoologické zahrady, takže jsem ji vždycky chtěl postavit i z Lega. Je to můj splněný sen,“ svěřuje se.

Desetitisíce kostiček

Na délku má zoo skoro tři metry a je postavena ze šedesáti desek. Zatímco zvířata má spočítaná do posledního mravence, z kolika dílků a kostiček je postavený celý areál zoo, netuší. „Budou to určitě desetitisíce kostiček, jen na chodníky na návštěvnické trase jich padlo strašně moc. Raději to asi ani nechci vědět, protože by mi pak došlo, kolik jsem za to už utratil,“ vtipkuje Jurczek.

Jeho zoo má i jednu zvláštnost. Mezi návštěvníky totiž najdete známé tváře z filmů a fantasy příběhů. Na netopýry tak kouká Batman, u výběhu lvů zpívá Elton John a na zastávce sedí Forrest Gump.

Lukáš Jurczek sbírá Lego odmala. Tehdy to bylo jen pro radost, v pubertě stavebnice skončily dokonce zapomenuté v garáži. Jakmile se však Jurczekovi narodila dcera Jasmínka, svou Lego vášeň oprášil. „Zoo jsem pojmenoval po své dceři, i když má teprve pět let, je už můj zdatný stavební parťák. Má talent, asi ho zdědila po mně,“ usmívá se Jurczek a vyjmenovává vlastnosti, které musí dobrý stavitel mít.

Fantazie i trpělivost

„Určitě je to velká fantazie a představivost, také musí perfektně znát všechny dílky a kostičky, sledovat novinky, aby to, co si vymyslí, dokázal i složit,“ vyjmenovává vystavovatel. On sám se považuje na výstavách za nováčka, objíždí je teprve od roku 2019. Své návrhy si kreslí tužkou na papír, zatímco jiní používají počítačové programy. „Od nápadu k realitě je daleko a já vše měním za pochodu, takže nějaké podrobné nákresy jsou zbytečné,“ vysvětluje.

Kromě přírody je Jurczek milovníkem fantasy a nadchnul ho film Avatar. Když poté v Legu vyšly dotyčné figurky, napadlo ho, že by k nim mohl postavit noční magický prales. „Figurky jsou originály sestavené podle návodu, ale noční prales je čistě moje fantazie. Džungli jsem nasvítil vánočními světýlky, kytkami v pralese jsem propletl světelný řetěz a v řece je LED pásek,“ prozrazuje Jurczek.

Známé filmy z lega

Kromě jeho modelů mohli návštěvníci na Výstavišti Flora obdivovat i obří model bradavického hradu z filmů o Harry Potterovi, téměř třímetrový jeřáb, velké město plné jezdících vlaků s tunelem nebo největší kuličkovou dráhu, která je zapsaná v Guinnessově knize rekordů. Přivezli je vystavovatelé z Rakouska, Nizozemska, Polska, Slovenska, Maďarska i České republiky.