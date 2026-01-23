V Olomouckém kraji to klouže. Srazilo se osm aut, na ledovce uvázl autobus

  9:01
Maximálně opatrní by v pátek měli být řidiči při cestách v Olomouckém kraji. Kromě Šumperska, kde začalo mrholit časně ráno, hlásí problémy kvůli ledovce řidiči také na Olomoucku a Prostějovsku. Policie již eviduje několik nehod, u Hněvotína se stala hromadná nehoda osmi aut.
Nehoda mezi obcemi Hněvotín a Lutín na Olomoucku, kde se střetlo osm aut. (23....

Nehoda mezi obcemi Hněvotín a Lutín na Olomoucku, kde se střetlo osm aut. (23. ledna 2026) | foto: Policie ČR

Na některých místech ledovka zcela zastavila dopravu, vyplývá to z dopravních informací policie. Ledovku hlásí silničáři také na dálnici D46 mezi Olomoucí a Prostějovem.

Na Olomoucku a Prostějovsku začalo mrznoucí mrholení komplikovat dopravu v pátek po sedmé hodině. Policie hlásí, že u obce Hvozd na Prostějovsku je na silnici ledovka, silnice je průjezdná se zvýšenou opatrností, na ledovce tam uvázl také autobus, čeká se na sypače. Osm aut pak havarovalo na ledovce mezi Lutínem a a Hněvotínem, doprava je odkloněna po objízdné trase.

„Zvažte, zda vyjíždět.“ Stovka nehod na jihu Moravy, potíže má na ledovce i MHD

Problémy jsou také u Mohelnice na Šumpersku, kde havarovalo osobní auto, dvě nabouraná vozidla blokují pravý pruh dálnice D46 na trase Vyškov – Olomouc u Brodku u Prostějova, srazilo se tam osobní a nákladní auto. Nehoda se stala také u Výšovic na Prostějovsku a mezi Hněvotínem a Lutínem, uvedlo ŘSD.

Řidiči hlásí problémy na sociální síti také u Ludéřova či Drahanovic. „Pozor, sklinka na obchvatech Šumperk – Mohelnice – Olomouc. Klouže to jakoby bylo na silnici vylitý sádlo. Nevidíš a pak jsi venku,“ popsal ráno jeden z řidičů.

